テニスの「全仏オープン」は6月4日（日本時間5日）、車いすの部・男子シングルス準々決勝が行われ、第1シードで世界ランク1位の小田凱人が登場した。世界ランク16位のダニエル・ロドリゲス（ブラジル）を6-1、6-1のストレートで一蹴。圧倒的な強さで5年連続5度目のベスト4進出を決め、大会4連覇の大偉業まであと2勝に迫った。なんでも打ち返してしまう王者の鉄壁ぶりに、対戦相手が見せた“ガックリ”とうなだれる絶望リアクションが話題を呼んでいる。

【映像】相手を“絶望”させた小田のプレー（実際の映像）

20歳にして絶対王者に君臨する小田にとって、全仏オープンは過去3年にわたって連続優勝を飾っている大得意の舞台だ。5年連続5度目の出場となる今大会でも、その強さは際立っている。39歳のベテラン、ロドリゲスと激突したこの日は、ファーストサービス時のポイント獲得率で69パーセントという安定した数字をマーク。相手のブレークを各セットわずか1度ずつに封じ込めると、リターンゲームではなんと「全ゲームでブレーク奪取」という驚異的な決定力を発揮し、一切の付け入る隙を与えない完勝劇を演じた。

観客を大いにどよめかせたのは、対戦相手を文字通り“絶望”させた小田の驚異的なコートカバーリングだ。前後左右へとコートを広く使いこなす変幻自在の配球でロドリゲスを翻弄する一方で、相手が渾身の力で打ち込んだボールはことごとく小田のラケットに弾き返される。どんなに厳しいコースを突いて攻め込んでも「全部返される」という地獄のような展開に、ロドリゲスは思わず天を仰ぎ、「ガックリ」と肩を落として意気消沈。心身ともにブラジルのベテランを完全に飲み込んでみせた。

対戦相手すらも戦意喪失させる若きカリスマの圧巻のパフォーマンスに、ネット上のファンも大熱狂。SNSでは「本当に全仏の小田選手はより強い！！」と、思い出の詰まったローランギャロスの赤土でさらに凄みを増す王者のプレーに感嘆の声が続出。「がんばれ」と偉業達成を力強く後押しするエールも寄せられている。前人未到の4連覇まで残すところあと2勝。もはや誰にも止められない「最強・小田凱人」の快進撃から目が離せない。

（ABEMA／WOWSPO／全仏オープンテニス）