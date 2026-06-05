乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集「好きのグラデーション」（6月30日発売、DONUTS／主婦の友社）の裏表紙4種が一挙公開された。

通常版には、さわやかな青空とキラキラな笑顔がまぶしい、まさに王道アイドルといわんばかりのカットを採用。“やんちゃん”のヘルシーな魅力や持ち前の美脚も際立つ1枚となった。

楽天ブックス限定版には、お散歩中に見つけたお花の前で撮影されたカットを使用した。無防備に口元が少し開いてしまっている、少し抜けた愛らしい表情がなんとも魅力的だ。

セブンネット限定版には、夕景から夜景へと移り変わる瞬間に撮影された1枚が用いられた。着用した花柄のドレスは現地で本人が選んだもの。華やかでありながら、どこかはかなさも感じさせるカットとなった。

Sony Music Shop限定版は、ボートの上で撮影されたカット。優しい表情にも、どこかいたずらな表情にも見える笑顔でこちらをのぞき込む姿は、24歳の大人な魅力も、あざとさも詰まった1枚となった。

同作は美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。「写真集を出すことが夢のひとつだった」といい、街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の魅力が詰められているという。

雑誌「Ray」のモデルも務め、洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを生かしたさまざまなショットに挑戦したという。

金川は18年11月、乃木坂46に4期生として加入。北海道出身で「きつねダンス」を踊る姿が話題になったことも。ファンからは「やんちゃん」の愛称でも親しまれている。