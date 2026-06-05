タレントでモデルのアンミカ（54）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。仲良しのタレントの誕生日会を行ったことを明かし、豪華ショットを披露した。

アンミカは「先日！オシャレでさっぱり明るく太陽のような若槻千夏ちゃん、洗練癒やし系で楽しい滝沢カレンちゃんのお誕生日会を、素敵な赤の装いの美肌すぎる 小顔すぎる 田中みな実ちゃんと開催致しました」とつづり、若槻、滝沢、田中との4ショットをアップした。

そして、2人がケーキのろうそくを吹き消す様子や、2ショットも投稿。「ひまわりが美しい季節 二人とも明るくて、ひまわりのような魅力なので、ひまわりのしつらえをお願いしたら、まるで結婚式みたいになりました〜」と誕生会の様子を明かし、「年々、生まれてきたことは奇跡で、毎年歳を重ねられること、笑顔でいられることも奇跡だと感じ、誕生日を祝うことが心からうれしくなります 二人の健康と、日々の笑顔、心願かなうことを祈っています」とした。

この投稿にファンからは「ナイスショット」「仲良し美人4姉妹ですね」「目の保養にさせていただきました」などのコメントが寄せられている。