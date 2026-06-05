◇ナ・リーグ ドジャース2−3×ダイヤモンドバックス（2026年6月4日 フェニックス）

ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で今季初のサヨナラ負けを喫し、3連勝を逃した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）はリードを守れなかった救援陣に言及した。

チームは2−0の8回、3番手でクラインが登板もキャロルにソロ本塁打を浴びて1点差に迫られると、四球と安打で1死一、二塁のピンチを招いて降板。後を継いだベシアがペルドモに中前適時打を浴び、同点に追いつかれた。

2−2の9回は5番手・スコットが1死から初球の低め直球を狙われ、マルテに左翼ポール際へサヨナラ本塁打を被弾。まさかの幕切れとなった。

試合後、ロバーツ監督はスコットについて「球自体は良いと思う。前回登板も非常に良かったしね」とし「今夜については、相手打者（左打者）に対して速球を内角低めへ投げたが、ああいう球を打たれることはある。彼はそういう球をあまり見逃さないからね」と打った相手打者・マルテを称えた。

前々回5月30日（同31日）のフィリーズ戦でも3失点しているが、「今のところ何か一つの問題があるとは思わない。そういう時期というだけだ。彼はシーズンを通してずっと良い働きをしてくれている。ただ、直近3試合のうち2試合で期待した結果が出なかったということだね」と左腕を責めることはなかった。

また、8回に失点したクラインに関しては「速球もスイーパーも本来ほど良くなかった。少し横方向の動きに頼り過ぎている感じがあるし、スイーパーの曲がりも以前ほどではない」と指摘。「速球の球速自体は問題ないが、狙ったところへ行かない球が多い。速球の制球力とスイーパーの質が、以前の状態には達していないと思う」とロバーツ監督。前回2日（同3日）の登板も無失点だったが、3安打1四球だったことから、好調時とは違う姿になっていると復調を願った。