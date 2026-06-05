市川團十郎「身長越えた？」子どもたちの2ショット公開「勸玄くん若い頃のお父さんにそっくり」「急に大人っぽくなってきましたね」と反響
【モデルプレス＝2026/06/05】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が6月5日、自身のInstagramを更新。長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）と長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄の2ショットを公開した。
【写真】48歳歌舞伎俳優「身長越えた？」子どもたちの密着2ショット
團十郎は「う、会わない間に、身長越えた？のかな、写り方？」と驚きを記し、制服姿と思われる麗禾と勸玄が並んだ2ショットを公開。勸玄の額あたりに麗禾の頭がきており、勸玄の方が身長が高く見える写り方となっている。
また、麗禾が持ったスマートフォンを勸玄が横からのぞき込んでいる、仲睦まじいきょうだいショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「美男美女すぎる」「急に大人っぽくなってきましたね」「勸玄くん若い頃のお父さんにそっくり」「青春ドラマの主人公みたいな2人」「仲良しで微笑ましい」「最強遺伝子」などと反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に麗禾、2013年に勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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【写真】48歳歌舞伎俳優「身長越えた？」子どもたちの密着2ショット
◆市川團十郎、麗禾＆勸玄の2ショット公開
團十郎は「う、会わない間に、身長越えた？のかな、写り方？」と驚きを記し、制服姿と思われる麗禾と勸玄が並んだ2ショットを公開。勸玄の額あたりに麗禾の頭がきており、勸玄の方が身長が高く見える写り方となっている。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美男美女すぎる」「急に大人っぽくなってきましたね」「勸玄くん若い頃のお父さんにそっくり」「青春ドラマの主人公みたいな2人」「仲良しで微笑ましい」「最強遺伝子」などと反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に麗禾、2013年に勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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