エルフ荒川、2種類のアレンジメイクで雰囲気ガラリ「振り幅がすごい」「ギャップにやられた」と反響
【モデルプレス＝2026/06/05】お笑いコンビ・エルフの荒川が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。2パターンのメイクを公開した。
【写真】29歳ギャル芸人「振り幅がすごい」2種類のアレンジメイクで雰囲気ガラリ
荒川は「今日はちょいカントリーな感じです 今日もたのしんジャオロース！」と記し、ソロショットを投稿。波打つようなウェーブヘアに、ふんわりとした眉やオレンジ色のチークが温かみのある印象を与えるカントリー風メイクを施し、カメラを見つめる姿が収められている。
また「平成ルックな感じです！最近はアレンジいっぱいです」とつづり、もう1パターンのメイク姿も公開。ボリューム感のあるまつ毛で目元を強調した平成ギャル風メイクに、大きなサイズの黒縁メガネとストレートヘアで、頭に手を添えてポーズをとる姿を披露している。「平成ギャルメイクを意識して時は涙袋を作らない、という認識です！よろしくお願いします！」（※原文ママ）とメイクのポイントを明かしている。
この投稿に、ファンからは「振り幅がすごい」「どっちも可愛すぎる」「ギャップにやられた」「魅力が爆発してる」「すごく参考になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳ギャル芸人「振り幅がすごい」2種類のアレンジメイクで雰囲気ガラリ
◆エルフ荒川、2パターンのアレンジメイク披露
荒川は「今日はちょいカントリーな感じです 今日もたのしんジャオロース！」と記し、ソロショットを投稿。波打つようなウェーブヘアに、ふんわりとした眉やオレンジ色のチークが温かみのある印象を与えるカントリー風メイクを施し、カメラを見つめる姿が収められている。
◆エルフ荒川の投稿に「振り幅がすごい」の声
この投稿に、ファンからは「振り幅がすごい」「どっちも可愛すぎる」「ギャップにやられた」「魅力が爆発してる」「すごく参考になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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