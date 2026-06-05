東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

実質賃金（4月）8:30

結果 1.9%

予想 1.7% 前回 1.4%（1.0%から修正）（前年比）



現金給与総額（4月）08:30

結果 3.5%

予想 3.1% 前回 3.1%（2.7%から修正）（前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

高市首相

円安にはメリットもありデメリットもある

為替変動にも強い経済構造をつくりたい

経済財政運営は為替の誘導を目的に行うものではない

国際競争力強化は円の信認を保つことにもつながる



【韓国】

エヌビディアCEOが韓国訪問、主要企業トップらと会談へ

SKグループ会長、現代自動車会長、LGグループ会長ら出席



エヌビディアCEO

韓国訪問中にいくつかサプライズを用意している

メモリメーカー3社すべてが「HBM4」の供給認定受けた

※SKハイニックスとサムスン電子、マイクロンテクノロジーの3社

外部サイト