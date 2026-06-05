東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
実質賃金（4月）8:30
結果 1.9%
予想 1.7% 前回 1.4%（1.0%から修正）（前年比）
現金給与総額（4月）08:30
結果 3.5%
予想 3.1% 前回 3.1%（2.7%から修正）（前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
高市首相
円安にはメリットもありデメリットもある
為替変動にも強い経済構造をつくりたい
経済財政運営は為替の誘導を目的に行うものではない
国際競争力強化は円の信認を保つことにもつながる
【韓国】
エヌビディアCEOが韓国訪問、主要企業トップらと会談へ
SKグループ会長、現代自動車会長、LGグループ会長ら出席
エヌビディアCEO
韓国訪問中にいくつかサプライズを用意している
メモリメーカー3社すべてが「HBM4」の供給認定受けた
※SKハイニックスとサムスン電子、マイクロンテクノロジーの3社
※経済指標
【日本】
実質賃金（4月）8:30
結果 1.9%
予想 1.7% 前回 1.4%（1.0%から修正）（前年比）
現金給与総額（4月）08:30
結果 3.5%
予想 3.1% 前回 3.1%（2.7%から修正）（前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
高市首相
円安にはメリットもありデメリットもある
為替変動にも強い経済構造をつくりたい
経済財政運営は為替の誘導を目的に行うものではない
国際競争力強化は円の信認を保つことにもつながる
【韓国】
エヌビディアCEOが韓国訪問、主要企業トップらと会談へ
SKグループ会長、現代自動車会長、LGグループ会長ら出席
エヌビディアCEO
韓国訪問中にいくつかサプライズを用意している
メモリメーカー3社すべてが「HBM4」の供給認定受けた
※SKハイニックスとサムスン電子、マイクロンテクノロジーの3社