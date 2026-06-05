アイドルグループ「私立恵比寿中学」の中山莉子さんがステージ復帰することが、グループの公式サイトを通じて公表されました。



【写真を見る】【 エビ中 】中山莉子 今月6日よりステージ復帰 体調を考慮して一部の演目のみに参加 フォロワー気遣い「無理しないでね」【 私立恵比寿中学 】





公式サイトでは、今月6日の「『私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜』Kanadevia Hall公演」より、一部の演目にのみ参加する「部分復帰」の形を取ると明らかにしています。





▽▽▽▽ 公式サイト 報告全文 ▽▽▽▽

中山莉子 ステージ復帰に関するお知らせ

日頃より私立恵比寿中学を応援いただき、誠にありがとうございます。

本年4月より体調不良のため休養をいただいておりましたメンバーの中山莉子ですが、お陰様で体調も順調に回復へと向かっており、本人との話し合いを重ねた結果、この度ステージ活動を再開させていただくこととなりました。

復帰の第一歩として、2026年6月6日(土)に開催されます「私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜」Kanadevia Hall公演より、ステージへの出演を再開いたします。

なお、当面の間は完全復帰でのフルパフォーマンスではなく、本人の体調を最優先に考慮し、一部の演目のみに参加する「部分復帰」という形を取らせていただきます。

ファンの皆様、関係者の皆様には、引き続きご心配やご不便をおかけすることもあるかと存じますが、万全な状態での完全復帰を目指し、本人のペースに合わせて一歩ずつ進んでまいりますので、何卒ご理解と温かい見守りをお願い申し上げます。

改めまして、中山の休養期間中に温かい応援や励ましのメッセージを寄せてくださった皆様に、心より御礼申し上げます。

今後とも中山莉子、ならびに私立恵比寿中学への変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。

2026年6月5日

株式会社スターダストプロモーション

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中山さんは、今年4月に体調不良で複数回にわたって公演を欠席。先月8日に休養に入ったことを公表していました。





フォロワーからは「おかえりなさい！」「無理しないでね」「ゆっくりちょっとずついきましょう」「復帰おめでとう」など、気遣いやねぎらいの声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】