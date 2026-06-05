樋口隆則、PLAN-Dに所属を発表「より幅広い表現に挑戦」 要潤が代表取締役務める 『仮面ライダーアギト』木野薫／仮面ライダーアナザーアギト役
俳優の樋口隆則（67）が5日、自身のXを更新。俳優の要潤が代表取締役の事務所・PLAN-Dに所属することを発表した。
【画像】樋口隆則がPLAN-Dに所属を発表した文面「より幅広い表現に挑戦」
樋口はXに文面を掲載。そこでは【ご報告】としながら「このたびご縁をいただき、株式会社PLAN-Dに所属することとなりました」と伝えた。「俳優として歩んできたこれまでの経験を糧に、初心を忘れることなく、一つ一つの作品と真摯に向き合ってまいります」と決意を記すと「新たな環境のもと、より幅広い表現に挑戦し、皆様の心に残る作品づくりに励んでまいりますので、引き続きご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします」と結んでいる
PLAN-DのXも【ご報告】で更新され、「株式会社 PLAN-D 代表取締役 要潤」の名義で文面を掲載。【新所属のお知らせ】としながら「平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。このたび、俳優・樋口隆則が株式会社PLAN-Dに所属いたしましたことをご報告申し上げます」と発表した。「長年にわたり培ってきた豊富な経験と確かな表現力を活かし、今後は株式会社PLAN-Dの一員として、さらなる飛躍を目指してまいります。弊社といたしましても、樋口隆則の放施を全力でサポートし、より多くの皆様に魅力的な作品をお届けできるよう努めてまいります。今後とも樋口隆則ならびに株式会社PLAN-Dへの変わらぬご支援、ご声援を賜りますようお願い申し上げます」と伝えていた。
樋口は、要も氷川誠／仮面ライダーG3役で出演していた『仮面ライダーアギト』（2001）に木野薫／仮面ライダーアナザーアギト役で出演。現在も上映中の仮面ライダー生誕55周年記念作の映画『アギト―超能力戦争―』でも共演している。
【画像】樋口隆則がPLAN-Dに所属を発表した文面「より幅広い表現に挑戦」
樋口はXに文面を掲載。そこでは【ご報告】としながら「このたびご縁をいただき、株式会社PLAN-Dに所属することとなりました」と伝えた。「俳優として歩んできたこれまでの経験を糧に、初心を忘れることなく、一つ一つの作品と真摯に向き合ってまいります」と決意を記すと「新たな環境のもと、より幅広い表現に挑戦し、皆様の心に残る作品づくりに励んでまいりますので、引き続きご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします」と結んでいる
樋口は、要も氷川誠／仮面ライダーG3役で出演していた『仮面ライダーアギト』（2001）に木野薫／仮面ライダーアナザーアギト役で出演。現在も上映中の仮面ライダー生誕55周年記念作の映画『アギト―超能力戦争―』でも共演している。