プロシップ<3763.T>が続伸している。この日、新リース会計基準に対応したＳａａＳ型ソリューション「ＰｒｏＰｌｕｓ＋」が、ＪＲ西日本<9021.T>のグループ会社における新リース会計基準対応の統一システム基盤として採用されたと発表しており、好材料視されている。



ＪＲ西日本では、２７年４月からの新リース会計基準の強制適用に向け、グループ全体でのシステム対応を検討するなか、ＳａａＳの利点を生かした先行導入により、余裕を持ったスケジュールでシステム対応が可能である点や多角的な事業を展開する大手グループ企業において求められる、多様かつ複雑な業務要件を豊富な標準機能で網羅している点などが評価され、今回の採用に至ったという。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS