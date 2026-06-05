「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午後２時現在で、フィックスターズ<3687.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



米商務省が現地時間５月２１日、量子コンピューターなどを手掛ける米国内の企業９社に計２０億ドル（約３２００億円）を出資すると発表。また２８日には米ＩＢＭ＜IBM＞が、量子コンピューティング分野に今後５年間で１００億ドル以上を投資すると発表した。



更に２９日には、子会社Ｆｉｘｓｔａｒｓ Ａｍｐｌｉｆｙが、ドイツの量子スタートアップ企業であるクドラ・テクノロジーズ社と日本で初めてのパートナーシップを締結したと発表した。好材料が相次いだことで、同社株は５月下旬以降に急伸し、２１日終値１５７０円から６月４日高値３３２５円まで２倍以上に上昇。一方で急ピッチの上昇に対して警戒感も強まっており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS