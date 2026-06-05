英メディア『スカイ・スポーツ』は4日、北中米ワールドカップのチケットが一時無料で販売される不具合が国際サッカー連盟(FIFA)公式ページで発生していたと報じた。FIFAは対象者の座席を確保した上で適切なチケット料金を支払うように求めているという。



報道によるとFIFAは「6月3日に支払い前の決済プロセス中の問題により、60人のファンが無料(0ドル)でチケットが割り当てられたとする通知を受け取った」ことを確認したという。同メディアは『チケット・トーク・ネットワーク』の情報として、対象チケットはすべてトロントで行われるグループリーグの試合だったことを伝えている。



FIFAは「リクエストしたチケットは引き続き確保されており、影響を受けたファンには正規料金での支払いを完了するように案内されている」と声明を発表。「エラーとそれに伴う不便を遺憾に思う」と謝罪した。



なお、対象チケットは7日以内に支払いを完了しなければ無効になるとみられている。