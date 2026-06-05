エイケン工業 <7265> [東証Ｓ] が6月5日後場(14:30)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の経常利益(非連結)は前年同期比58.0％減の1億1500万円に大きく落ち込み、従来予想の2億1500万円を下回って着地。

通期計画の4億3100万円に対する進捗率は26.7％にとどまり、さらに5年平均の55.9％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の経常利益は前年同期比76.5％増の3億1600万円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の経常利益は前年同期比62.5％減の5400万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.4％→2.5％に大幅悪化した。



株探ニュース