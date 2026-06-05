かまいたちが４日、フジテレビ系「かまいまち」で、大阪時代の驚きのロケ本数を明かした。

この日は麻布十番のグルメロケ。かまいたちと一緒にロケを回った大友花恋が「街ブラロケのコツを知りたい」「ただ歩いている時の時間、そういうときのコツを知りたい」とかまいたちにねだった。

すると濱家隆一が、若手の頃の大阪時代には「年間３００ロケ」と、１年間、ほぼ毎日ロケだったと明かし、大友もＡぇ！ｇｒｏｕｐの末澤誠也も絶句。濱家は「ビビるやろ？ホンマにやってたからな」「１日１４本撮りとかあった」と懐かしそうに振り返った。

そして、まずは「チーム感を最初に作った方がいいから。笑ってもらった方がいい」と、スタッフたちに笑ってもらうようにしていたといい、山内健司も「（カメラ）回しますっていうときに『同期取りまーす』って自分で取る」と、ＡＤがやることが多い、複数のカメラで撮影のタイミングを合わせる合図を山内が率先して行うと「そしたらみんな笑ってくれる」とコツを伝授。

他にもホワイトバランスという光の色味を調整する数値についても「ホワイトバランスとるときに『５５００ぐらいですかね』って言う。カメラさんしかウケないけど」と話していた。