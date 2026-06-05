◆米大リーグ Ｄバックス３Ｘ―２ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・Ｄバックス戦で今季２度目の欠場。１０連戦の７戦目。リアル二刀流出場翌日の予定通りの休養で、ベンチスタートも最後まで出番はなかった。４年ぶりの代打起用はお預けとなった。チームは２―２の９回にスコットがマルテにサヨナラ弾を浴びた。

試合後、ロバーツ監督は「大谷は出場可能だった。１０回にロハスの打順（９番）で代打で出る予定だったし、そこからの守備はどうにかやりくりしようと。翔平が試合に出て守備に就くことはないから」と説明。大谷を使うとすれば、なぜ９回ではなく１０回だったのか。指揮官は「９回は（打力のある）スミスがいたし、スミスの二塁打の後に翔平を打たせることもできたが、そうなると相手は翔平を敬遠して（７番の）コールと迎えていただろう」とし、「そこから選手たちがどのポジションに入るかを考えながら９回の守備に向かわなければならないからね。ベンチには、もう誰も（野手は）残ってなかった。延長戦に入ってから（代打・大谷という）切り札を使う意味があった」と明かした。

この日、大谷は試合開始の３時間７分前、現地午後３時３３分に球場クラブハウス入り。前日の登板中から気にする様子を見せていた右手中指は「少しマメができていた」（ロバーツ監督）というが、包帯などは特にしていなかった。半袖、短パンに着替えると球団広報らと笑顔であいさつ。自身のロッカーに座り、普段の試合前と比べてリラックスした様子だった。

試合後はシャワーを浴びると、到着した時と同じく右腕に黒いスリーブを装着。トレーナーに右手中指を見せる場面もあった。前日の試合後にはこの日の休養に向けて「基本的にはリカバリーというか、運動量はしっかり抑えて、後半の代打にまずは備えたい」と話していた。