イングランド2部ブラックバーンのFW大橋祐紀（29）が5日、故郷・千葉県松戸市に松戸隆政市長（57）を表敬訪問し、今季から1ゴールにつき3個のサッカーボールを市内の小学校に寄贈することを発表した。

松戸で生まれ育った大橋は以前から、「故郷に何かしたい」と考えていて、関係者を通じてアプローチし、実現したもの。「プロ選手になったのも、松戸のチームでサッカーを始めたから。少しでも盛り上げたい」と、地元愛を全開にする。さらに、ボールの寄贈だけにとどまらず、「今後は直接子供たちと触れあいたいし、サッカーを楽しんでほしい」とサッカー教室なども検討していくという。

25〜26シーズンは全試合に出場し、前季の9点を上回る10得点をマークした。フィジカルの強い相手に対して、駆け引きなどに磨きをかけた結果が出ている。既に3シーズン目に向けて、オフもトレーニングを続けている。

日本代表については「自分の実力を再確認できた。もう一度入れるように地に足着けてやっていきたい」と、復帰を目指し、4年後のW杯を視野に入れる。そのためにも新シーズンはさらに得点にこだわる。市内に小学校が45校あるだけに、最低でも15点決めて、全校にボールを届けたいところだ。