わんこの素直すぎる態度の違いがSNSで大きな反響を集めています。あからさまな変わりっぷりに爆笑する人が相次ぎ、投稿には「顔が別人すぎるｗｗ」「撫で回したい」「どこんちも同じですね、そこが可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お母さんには適当な対応をする大型犬→お父さんを前にすると『忠犬』に変わり…あからさまな『態度の違い』】

お母さんには塩対応なわんこ

TikTokアカウント「altoroom」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「アルト」くんの素直すぎるお姿。話題の投稿は、お母さんとお父さん、それぞれに接する愛犬の様子を比較したもの。

気だるそうにソファに身をゆだねながら、お母さんにナデナデしてもらうアルトくん。むしろ王様のようなその姿は『撫でさせてあげてる』感が満載！かと思えば、撫でるのをやめると催促が始まるのだといいます。

ちょっぴり塩対応にも見えますが、家族ならではの遠慮のなさが感じられるリラックスしきった姿だったそう。

お父さんの前だと…忠犬！？

ところが、お父さんの場合だと状況は一変。目をキラキラと輝かせ、背筋を伸ばしておすわり！お父さんをじっと見つめるその姿は、主人を待つ忠犬さながら。あまりの変わりっぷりに笑いが込み上げます…！

お父さんにぴったりくっついて、ひたすら何かを期待して待機するアルトくん。もちろんそれはお父さんのナデナデです。上目づかいの可愛すぎるおねだりは反則級！待ちきれなくなっておねだりをしてしまいましたが、じっと待ち続けるアルトくんの忠犬っぷりといったら…。

どちらも大好きな家族です♡

忠犬アルトくんのおねだりを無視することなどできません。お父さんに目いっぱいの愛を注がれて至極幸せそうなお顔だったとか。

正直すぎるアルトくんですが、お父さんは「頼れるリーダー」そしてお母さんは「何でも受け入れてくれる心のよりどころ」と感じているのかもしれませんね。

そのどちらの表情からも伝わってくるのは、家族への深い信頼に他なりません。気を抜いたお顔も、忠犬モードのお顔も見せられるのは大好きな家族だけ。素直で無邪気なアルトくんのお姿は、多くの人に癒しと笑顔を届けたのでした。

この投稿には「可愛いが過ぎる」「撫で回したい！」「顔が別人すぎる(笑)」といった、爆笑と絶賛のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「altoroom」には、アルトくんとご家族のあたたかな日常が投稿されています。お茶目なアルトくんにぜひ癒されてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「altoroom」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております