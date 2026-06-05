【付録】とにかく軽い！「メッシュポケット付きトートバッグ」が付いてくる！ 『MonoMax 2026年7月号』が6月9日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMax 2026年7月号』（宝島社）の「メッシュポケット付きトートバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月9日に発売される『MonoMax 2026年7月号』（税込1480円）。付録として、「メッシュポケット付きトートバッグ」が付いてきます。
軽量さを追求したメッシュ仕様のトートバッグで、夏の暑い季節でも負担なく持ち歩けます。メッシュ素材ならではの通気性の良さで蒸れにくく、荷物が多くなりがちな夏のおでかけでもストレスを感じさせません。実用的なアイテムにこだわるメンズライフスタイル誌MonoMaxらしい、軽さと機能性を両立させた仕上がりです。
ポケットを搭載しているため、スマホや財布などの貴重品を安心して持ち歩けます。メインの収納スペースとポケットを使い分けることで荷物を整理しやすく、必要なものをサッと取り出せる実用的な設計が魅力です。通勤・通学からアウトドアシーンまで幅広く活躍してくれる一点です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『MonoMax 2026年7月号』の「メッシュポケット付きトートバッグ」が見逃せない！
宝島社から6月9日に発売される『MonoMax 2026年7月号』（税込1480円）。付録として、「メッシュポケット付きトートバッグ」が付いてきます。
とにかく軽い！メッシュ仕様で夏の暑い季節も快適に持ち歩ける
軽量さを追求したメッシュ仕様のトートバッグで、夏の暑い季節でも負担なく持ち歩けます。メッシュ素材ならではの通気性の良さで蒸れにくく、荷物が多くなりがちな夏のおでかけでもストレスを感じさせません。実用的なアイテムにこだわるメンズライフスタイル誌MonoMaxらしい、軽さと機能性を両立させた仕上がりです。
ポケット付きで貴重品もすっきり整理！使い勝手の良い設計
ポケットを搭載しているため、スマホや財布などの貴重品を安心して持ち歩けます。メインの収納スペースとポケットを使い分けることで荷物を整理しやすく、必要なものをサッと取り出せる実用的な設計が魅力です。通勤・通学からアウトドアシーンまで幅広く活躍してくれる一点です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)