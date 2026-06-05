【付録】とにかく軽い！「メッシュポケット付きトートバッグ」が付いてくる！ 『MonoMax 2026年7月号』が6月9日発売

【付録】とにかく軽い！「メッシュポケット付きトートバッグ」が付いてくる！ 『MonoMax 2026年7月号』が6月9日発売