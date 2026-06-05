ドール（以下、Dole）は、おいしさと鮮度にこだわった、ベトナム産ドラゴンフルーツのビッグサイズ「Dole 怪獣ドラゴン」の販売を開始した。

Doleではこれまで、赤い果肉でほんのりとした甘味とややねっとりとした食感が特長の「Doleドラゴンフルーツ 赤」と、白い果肉でクセがなく、スッキリ上品な甘さが特長の「Doleドラゴンフルーツ 白」の2種類を展開してきた。中でも赤肉のドラゴンフルーツには、鮮やかな色味のもととなるポリフェノールの一種「ベタシアニン」が含まれているのが特長となっている。

別名「ピタヤ」としても知られるドラゴンフルーツは、マグネシウム・ビタミンB1・カリウム・葉酸など、栄養素がぎゅっと詰まったフルーツ。

ごつごつした見た目ながら、皮は手でも簡単にむくことができ、果肉はやわらかくジューシー。さっぱりとした甘さでデザートやサラダ、スムージーなど幅広い楽しみ方ができ、鮮やかな見た目で食卓を華やかに彩る「パーティーフルーツ」としても人気となっている。





「Dole 怪獣ドラゴン」はDoleが従来販売するドラゴンフルーツの約2倍の大きさ（同社調べ）を誇る、ビッグサイズの赤肉ドラゴンフルーツ。鮮やかな赤い果肉に詰まった甘さとジューシーな味わいを、思う存分楽しんでもらえる商品になっている。そのインパクトのあるサイズ感と華やかな見た目から、パーティーシーンや家庭でのひとときを盛り上げ、思わず写真に撮ってシェアしたくなるような楽しさも提供する。

近年、特に若年層を中心にフルーツの喫食機会が減少するなか、「フルーツでスマイルを。」をブランドメッセージとして掲げるDoleは、若い世代にもフルーツの楽しさをもっと身近に感じてもらいたいという想いのもと、見た目のインパクトや楽しさといった新たな価値を提案している。

「Dole 怪獣ドラゴン」は5月下旬から順次、全国のスーパーマーケット等で販売する予定。フルーツの専門家Doleが自信を持って届けるフルーツを、ぜひ試してみてほしいという。

Doleはフルーツで人々の様々な暮らしを笑顔にしていきたいという思いを込めて策定した「フルーツでスマイルを。」というブランドメッセージのもと、フルーツの新しい魅力を届けられる商品の提供を通じて、消費者に笑顔をもたらしていく。

［発売日］5月下旬

ドール＝https://www.dole.co.jp