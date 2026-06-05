ナイガイは、夏季の快適な足元環境を実現する新商品「涼感ソックス」シリーズを発売した。同シリーズは、気温・湿度が高まる季節における足元の不快感に着目し、通気性・吸湿性に優れた素材と編み構造を採用することで、蒸れを軽減し、さらりとした履き心地を実現した。長時間の着用でも快適さが持続する設計となっており、日常使いからビジネスシーンまで幅広く使用できる。

近年、夏季の気温上昇によって、靴内環境の不快感を軽減したいというニーズは年々高まっている。特に足元の蒸れやべたつきは、日常生活やビジネスシーンにおけるストレスの一因となっており、快適性を重視した機能性ソックスへの関心も拡大している。こうした背景を受け、ナイガイは「足元から快適な生活を支える」というコンセプトのもと、同シリーズを開発した。今年から40度以上の日が「酷暑日」として設定されたことを踏まえ、夏の足元をより快適にサポートする商品を目指した。



「カジュアルソックス」



「カジュアルソックス」

「カジュアルソックス」（サイズ︓25〜27cm）は、3種類の太さの異なる素材を組み合わせることで、通気性を高めた。シャリ感のあるさらりとした肌ざわりで、べたつきにくい履き心地となっている。同じ編機で編んだ一般的な靴下と比較して、通気性は約5.8倍となっている。



「ショートソックス」

「ショートソックス」（サイズ︓25〜27cm）は、2種類の太さの異なる素材を組み合わせることで、通気性を高めた。シャリ感のあるサラリとした肌ざわりで、べたつきにくい履き心地となっている。つま先とかかと部分にも、高通気性編み構造を採用している。同じ編機で編んだ一般的な靴下と比較して、通気性は約3.3倍となる。



「ドレスソックス」

「ドレスソックス」（サイズ︓25〜27cm）は、3種類の太さの異なる素材を組み合わせることで、通気性を高めた。シャリ感のあるさらりとした肌ざわりで、べたつきにくい履き心地となっている。ビジネスシーンでも快適に着用できる。



「足袋型ソックス」

「足袋型ソックス」（サイズ︓25〜27cm）は、2種類の太さの異なる素材を組み合わせることで、通気性を高めた。親指セパレート設計を採用し、指股部分もガーゼ編みを取り入れることで、通気性がよく、快適に着用してもらえる。

［小売価格］

カジュアルソックス：1430円

ショートソックス：1430円

ドレスソックス：1430円

足袋型ソックス：1650円

ナイガイ＝https://www.naigai.co.jp