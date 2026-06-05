ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」を運営するさとふるは、8588人を対象に、ふるさと納税の利用実態に関するアンケート調査を4月16日〜4月27日に実施した。その結果、制度改正で寄付者の意識に変化。4割以上がふるさと納税の制度趣旨をさらに意識し、利用は安定して継続していることがわかった。

制度改正や環境変化を受け、ふるさと納税の本来の意義（地域を応援し、寄付金が地域に役立つこと）について、8.7％が「強く意識するようになった」、32.8％が「少し意識するようになった」と回答。さらに、「もともと意識していた（31.8％）」を含めると7割以上にのぼり、制度趣旨への理解や共感が広がっていることが分かった。

その理由として、「応援したい自治体を意識するようになった（46.3％）」「寄付金の使い道を確認するようになった（37.3％）」が上位になり、制度改正をきっかけに、寄付先を「地域応援」や「寄付金の使い道」なども踏まえて選ぶ動きが広がっていることがうかがえる。





制度改正を受け、寄付先を選ぶ際の重視ポイントについて、3.6％が「非常に変化した」、19.5％が「やや変化した」と回答し、2割以上が寄付先の判断基準に変化が生じる結果となった。

変化した人の中では、「お礼品（47.5％）」「お礼品の寄付額（46.9％）」が上位となる一方、「寄付金の使い道（29.4％）」が続いた。また、「寄付金の使い道」を重視する割合は、2025年調査（調査期間：2025年8月19日〜2025年8月25日 2025年 ふるさと納税利用実態アンケート）から増加しており、制度改正を契機に“使い道”への関心が高まっていることがうかがえる。





ふるさと納税サイトによるポイント付与禁止後のふるさと納税の利用については、「特に変化はない」が63.5％で最多となった。一方で、ふるさと納税の利用に変化があった人の中では、「寄付先（自治体）をより厳選するようになった」が12.3％、「寄付のタイミング（時期）を変えた」が9.4％となり、一部で行動の見直しも見られた。

ふるさと納税サイトの選び方についても、44.5％が「全く変わらない」、37.2％が「あまり変わらない」と回答し、8割以上が制度改正後も安定して利用を継続していることが分かった。





ポイント付与がない状況でも、ふるさと納税を利用する理由としては、「税の控除・還付が受けられるから（40.5％）」「お礼品を受け取ることができて魅力的だから（37.6％）」が上位となった。ポイントだけではなく、税控除やお礼品そのものの魅力など、多角的にふるさと納税が支持されていることがうかがえる。

ふるさと納税サイト選びでは「お礼品の魅力」が66.3％で最多となり、「お礼品の寄付額（32.3％）」「自治体やお礼品の数（20.5％）」も上位となった。引き続き「お礼品」が重視される一方で、寄付額や選択肢をより比較・納得して選ぶ傾向が見られた。





地域との関係性を重視する動きが広がる中、地域での消費や訪問につながる旅行・体験型お礼品については、「選んだことがある（5.3％）」「ないが、今後選びたい（21.6％）」と、選択経験・意向を持つ寄付者は3割弱となりました。

実際に旅行・体験型お礼品を選んだ経験のある寄付者のうち、6割以上が「実際にその地域に訪れた／再訪した」と回答しており、お礼品を通じて寄付後の地域との接点や行動につながっていることが分かった。





旅行・体験型お礼品を選ぶ理由としては、「実際にその地域に行ってみたい／体験してみたいから」が57.6％で最多、次点で「思い出・体験に価値を感じるから」が29.6％となり、体験価値への関心の高さもうかがえた。

2025年〜2026年にかけたお礼品選びの傾向については、「生活必需品（米・日用品など）を選ぶことが増えた」が35.6％となり、「ご褒美・贅沢なお礼品を選ぶことが増えた」17.1％の約2倍となった。依然として物価高の影響が続く中で、ふるさと納税を“生活防衛”の一環として活用する動きもうかがえた。

［調査概要］

実施期間：4月16日〜4月27日

手法：インターネット調査

実施機関：さとふる

対象：8588人

※「さとふる」を利用したことがない人、ふるさと納税未経験者を含む

さとふる＝https://www.satofull.jp