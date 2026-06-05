注目の「悪童対決」は、ゴング前から波乱の予感が漂った。6日の「3150FIGHT vol10」の前日計量が5日、試合会場の愛知国際展示場で行われ、124ポンド（56・24キロ）契約の必見カードで、ハプニングが起きた。

元世界3階級制覇王者のジョンリル・カシメロ（37＝フィリピン）が56・0キロで計量を一発クリアしたのに対し、元世界2階級制覇王者のルイス・ネリ（31＝メキシコ）は1回目で57・7キロ。約1時間半後に実施された2回目も57・6キロと落としきれず、ファイトマネーから罰金が課せられることになった。

ネリといえば、2018年3月1日の山中慎介戦で、体重超過のため、試合前に王座を剥奪されたのをはじめ、オーバーウェートの「常習者」として知られる。今回も、悪癖が顔を出した格好だ。

ネリは試合当日の6日午前8時、3度目の計量に臨む。主催者が対戦相手のカシメロと交渉し、契約プラス10ポンドの134ポンド（60・78キロ）以内なら、リングへ上がることを了承しており、試合が成立することは確実。2人のファイトは、やっぱり普通では終わりそうにない。