CNNが入手した映像により、火災発生後の米空母フォードの内部の様子が明らかになった/Obtained by CNN

（CNN）今年3月、紅海で対イラン作戦に加わっていた世界最大の航空母艦の艦内で火災が発生したとき、米海軍は短い声明で火災は「鎮火された」と発表した。その上で2人の水兵が「命に別条のない負傷」で治療を受けたものの、空母自体は「完全に作戦遂行可能な状態にある」と述べていた。

しかし、CNNが入手した新たな映像は、当該の火災が海軍の説明よりもはるかに深刻で、被害も大きかったことを明らかにしている。映像によると、水兵たちが眠っていた寝台は完全に破壊されていた。寝台に残っていたのは、焼け焦げてねじ曲がった金属だけで、その上の天井も炎によってえぐり取られたような状態だった。映像では天井から配線が垂れ下がり、寝台の周囲の床には灰の山が散乱している。

「本気で艦を失うと思った」と、空母ジェラルド・R・フォードに乗艦していたある水兵はCNNの取材に対し、消火活動中の心境を吐露。「戦うか、死ぬかのどちらかだった」と振り返った。

その水兵と当該の事案に詳しい米政府高官によれば、艦の消火システムは作動しなかった。そのため水兵たちは火を消そうと奔走することになった。

この高官はCNNに対し、海軍の公式声明は火災が艦に与えた影響を過小評価していたと語った。実際には火災は艦の能力に影響を及ぼしていたという。海軍のダリル・コードル作戦部長によれば、フォードが再び出撃任務を実施できるようになるまでには2日を要した。さらに同艦は応急修理のため、ギリシャの港へ向かわざるを得なかった。

火災の規模や消火システムが作動しなかったことについて問われた際、海軍の報道官はCNNに対し、「火災に関する調査は現在も進行中だ」と述べた。

CNNが以前報じたところによると、フォードの乗組員が火災を完全に消し止め、後片付けを行い、再燃を防ぐまでに約30時間を要した。損傷のため、およそ600人の水兵が寝台を利用できなくなった。

「本来ならここまでひどくなるはずはなかった。艦に組み込まれている消火システムが火を消していたはずだ」。当該の水兵は海軍からの報復を避けるため匿名を条件にそう語った。「私も含め、みんなで消火にあたった」

CNNが入手した映像とフォード乗組員たちの証言は、過去最長となる11カ月の派遣任務中に水兵らが経験した苦難について、これまでにないほど明確な実態を描き出している。

総額130億ドル（約2兆円）を投じて建造したフォードは、イランに対する米軍作戦の中核を担っていた。艦上のパイロットたちは、イランの標的への激しい爆撃を何波にもわたって実施した。しかしこの巨大な空母は、攻撃のみに専念していたわけではなかった。

フォードを含む空母打撃群は、「敵のミサイルおよび自爆型攻撃ドローン（無人機）による継続的な脅威」にさらされていたと、同群に授与された大統領部隊感状（PUC）には記されている。

CNNの取材を受けた水兵は、フォードが紅海にいた際、イランの兵器が水平線上に現れ、空にオレンジ色の光の筋が見えたと振り返った。イランのミサイルやドローンがフォードの一定距離内に入ると、艦内では「警報が鳴り、被弾に備えて損害対処を行うよう指示された」とその水兵は語った。

展開中に発生した問題は火災だけではなかった。艦内ではトイレが詰まる事態が相次いだ。CNNが入手したフォード艦内の別の動画には、便器という便器が排泄（はいせつ）物で縁までいっぱいになった様子が映っている。

「艦の前方区画にいると、使えるトイレを見つけるためだけに後方区画までずっと歩かなければならなかった」と、その水兵は語った。

火災による影響は、さらに深刻なものになっていた可能性もあった。2025年まで当時の海軍長官の海洋戦略顧問を務めていたハンター・スタイアーズ氏は、この火災から艦が迅速に復旧したことは乗組員が受けてきた訓練と回復力の証明だと述べた。

2017年に就役したフォードは、米国が保有する11隻の原子力空母の中で最も新しく、最先端技術を備えた艦であり、米海軍力の強さと限界の双方を象徴する存在となっている。

フォードの今回の展開任務は、5月にバージニア州ノーフォークへ帰還して終了した。その間、同艦はベネズエラの前大統領ニコラス・マドゥロ氏を拘束する作戦に関与。地中海やノルウェーにも寄港し、ベトナム戦争以来、空母による運用任務としては最長の期間を過ごした。

フォードは現在、長期航海による摩耗や損耗に対応するための大規模な整備段階に入ろうとしている。これには上記の火災に関連する追加修理も含まれる。ある米政府関係者はCNNに対し、フォードが再び出航できる状態になるまで少なくとも1年はかかる可能性があると明かした。その間は他の艦艇で穴埋めせざるを得なくなるかもしれないとしている。