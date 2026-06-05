『キム秘書』出演の39歳女優が電撃婚！お相手は10歳下で元フィギュア選手のミュージカル俳優

韓国で役者夫婦が誕生する。

ペク・ウネ（39）とイ・ジュヌ（29）がゴールインする。

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ミュージカル俳優のイ・ジュヌは6月5日、自身のSNSで直筆の手紙を公開し、結婚を自ら発表した。「僕と同じ方向を見つめ、共に歩んでいく大切な人が現れました。その人と生涯を共にする約束をすることになりました」とし、「選手時代からミュージカル俳優になった今まで、皆様が送ってくださった愛と応援のおかげで今日の私があります。これからも舞台と家庭のどちらにも最善を尽くします。祝福していただければ幸いです」と伝えた。

2人は2023年のミュージカル『アガサ』で共演したことをきっかけに、交際へ発展したという。

（写真＝イ・ジュヌInstagram）

（写真＝イ・ジュヌInstagram）

（写真＝イ・ジュヌInstagram）

1986年9月1日生まれのペク・ウネは、2007年にミュージカル『どん底で』でデビューし、『スプリング・アウェイクニング』『小人たち』『レット・ミー・フライ』『傲慢と偏見』など多数の作品に出演。ドラマにも活動の幅を広げており、『模範刑事』『ミョヌラギ-わが家の嫁たち』『キム秘書はいったい、なぜ？』などで演技を披露した。

一方、1996年10月28日生まれのイ・ジュヌは、元フィギュアスケート選手という異色の経歴を持つミュージカル俳優で、2021年にミュージカル『ラ・レヴォリューション』でデビューし、『ブラック・メリーポピンズ』『イソップ物語』などに出演している。2024年7月に社会服務要員として代替服務を開始し、今年4月に召集解除（除隊）となった。