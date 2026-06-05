TVer「GTO」「Q10」「未満警察」など人気作の配信決定 俳優特集＆名作ドラマ特集にて【ラインナップ一覧】
【モデルプレス＝2026/06/05】民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、6月5日より「俳優特集」の配信を開始。また、「名作ドラマ特集」のラインナップも強化し、人気作品が勢揃いする。
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今回の「俳優特集」では、蒼井優、今田美桜、夏帆、堺雅人、前田敦子、松本若菜の出演作品を順次配信。蒼井出演『高校教師（藤木直人、上戸彩）』、今田出演『セミオトコ』、夏帆出演『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、堺出演『VIVANT（2023）』、前田出演『ど根性ガエル』（TVer初配信）、松本出演『コウノドリ（2017）』など、約25作品が無料配信される。話題の夏ドラマ出演俳優たちの過去の名作や話題作を一挙に楽しめる特集となっている。
TVer恒例の「名作ドラマ特集」も、6月5日からラインナップが強化される。『なんで私が神説教』、『相棒season9』、『世界の中心で、愛をさけぶ』、『ゆるキャン△』、『美女か野獣』、『過保護な若旦那様の甘やかし婚』、『GTO（1998）』、『彼女たちの犯罪』など、人気作品が勢ぞろいしている。（modelpress編集部）
＜特集期間＞2026年6月5日（金）〜2026年7月中・下旬
＜蒼井優 ドラマ特集＞
『高校教師』（TBSテレビ）
『ダブルフェイス 偽装警察編』（TBSテレビ）※TVer初配信
『MOZU Season2〜幻の翼〜』（TBSテレビ）
※主演『Tシャツが乾くまで』（TBSテレビ、7月スタート 毎週金曜22時〜）
＜今田美桜 ドラマ特集＞
『ケイジとケンジ 所轄と地検の24時』（テレビ朝日）
『セミオトコ』（テレビ朝日）
『ドクターX〜外科医・大門未知子〜（2021）』（テレビ朝日）
『3年A組―今から皆さんは、人質です―』（日本テレビ）
※主演『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日、7月7日（火）21時〜初回スタート）
＜夏帆 ドラマ特集＞
『監獄のお姫さま』（TBSテレビ）
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBSテレビ）
『世界の中心で、愛をさけぶ』（TBSテレビ）
『世界の中心で、愛をさけぶ特別編〜17年目の卒業〜』（TBSテレビ）※TVer初配信
※出演『Tシャツが乾くまで』（TBSテレビ、7月スタート 毎週金曜22時〜）
＜堺雅人 ドラマ特集＞
『大奥〜誕生［有功･家光篇］』（TBSテレビ）
『孤独の賭け〜愛しき人よ〜』（TBSテレビ）
『VIVANT（2023）』（TBSテレビ）
※ 主演『VIVANT（2026）』（TBSテレビ、7月スタート 毎週日曜21時〜）
＜前田敦子 ドラマ特集＞
『Q10』（日本テレビ）
『厨房のありす』（日本テレビ）
『逃亡医F』（日本テレビ）
『ど根性ガエル』（日本テレビ）※TVer初配信
『彼女たちの犯罪』（読売テレビ）
※出演『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ、7月8日（水）22時〜初回スタート）
＜松本若菜 ドラマ特集＞
『18／40〜ふたりなら夢も恋も〜』（TBSテレビ）
『コウノドリ（2017）』（TBSテレビ）
『西園寺さんは家事をしない』（TBSテレビ）
『ザ・ロイヤルファミリー』（TBSテレビ）
『チア☆ダン』（TBSテレビ）
※主演『君の好きは無敵』（TBSテレビ、7月スタート 毎週火曜22時〜）
『家売るオンナ』含む全3作品（日本テレビ）
『奥様は、取り扱い注意』（日本テレビ）
『地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子』含む全2作品（日本テレビ）
『未満警察 ミッドナイトランナー』（日本テレビ）
『リバーサルオーケストラ』（日本テレビ）
『おかしな刑事』（テレビ朝日）
『サイン-法医学者 柚木貴志の事件-』（テレビ朝日）
『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（テレビ朝日）
『マルス-ゼロの革命-』（テレビ朝日）
『離婚しない男―サレ夫と悪嫁の騙し愛―』（テレビ朝日）
『愛するということ』（TBSテレビ）※TVer初配信
『Nのために』（TBSテレビ）
『下町ロケット（2015）』含む全3作品（TBSテレビ）
『ダブルフェイス 潜入捜査編』含む全2作品（TBSテレビ）※TVer初配信
『不適切にもほどがある！』含む全2作品（TBSテレビ）
『孤独のグルメ Season5』含む全2作品（テレ東）
『ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか？〜』（テレ東）
『ソロ活女子のススメ5』（テレ東）
『デッドストック〜未知への挑戦〜』（テレ東）
『ゆるキャン△』含む全3作品（テレ東）
『ゴシップ #彼女が知りたい本当の○○』（フジテレビ）
『not so パーフェクトラブ！』（フジテレビ）
『美女か野獣』（フジテレビ）
『ピュア』（フジテレビ）
『ブスと野獣』（フジテレビ）
『アポロの歌』（MBS毎日放送）
『年下童貞くんに翻弄されてます』（MBS毎日放送）
『初めましてこんにちは、離婚してください』（MBS毎日放送）
『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（カンテレ）
『チーム・バチスタの栄光』（カンテレ）
『秘密 〜THE TOP SECRET〜』（カンテレ）
『彼女たちの犯罪』（読売テレビ）
※上記ラインナップ以外の作品も配信予定
※作品によって配信期間は異なる
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◆TVer、豪華俳優6人の出演作品を順次配信
今回の「俳優特集」では、蒼井優、今田美桜、夏帆、堺雅人、前田敦子、松本若菜の出演作品を順次配信。蒼井出演『高校教師（藤木直人、上戸彩）』、今田出演『セミオトコ』、夏帆出演『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、堺出演『VIVANT（2023）』、前田出演『ど根性ガエル』（TVer初配信）、松本出演『コウノドリ（2017）』など、約25作品が無料配信される。話題の夏ドラマ出演俳優たちの過去の名作や話題作を一挙に楽しめる特集となっている。
◆「GTO」ほか人気作品も配信開始
TVer恒例の「名作ドラマ特集」も、6月5日からラインナップが強化される。『なんで私が神説教』、『相棒season9』、『世界の中心で、愛をさけぶ』、『ゆるキャン△』、『美女か野獣』、『過保護な若旦那様の甘やかし婚』、『GTO（1998）』、『彼女たちの犯罪』など、人気作品が勢ぞろいしている。（modelpress編集部）
◆「俳優特集」概要
＜特集期間＞2026年6月5日（金）〜2026年7月中・下旬
＜蒼井優 ドラマ特集＞
『高校教師』（TBSテレビ）
『ダブルフェイス 偽装警察編』（TBSテレビ）※TVer初配信
『MOZU Season2〜幻の翼〜』（TBSテレビ）
※主演『Tシャツが乾くまで』（TBSテレビ、7月スタート 毎週金曜22時〜）
＜今田美桜 ドラマ特集＞
『ケイジとケンジ 所轄と地検の24時』（テレビ朝日）
『セミオトコ』（テレビ朝日）
『ドクターX〜外科医・大門未知子〜（2021）』（テレビ朝日）
『3年A組―今から皆さんは、人質です―』（日本テレビ）
※主演『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日、7月7日（火）21時〜初回スタート）
＜夏帆 ドラマ特集＞
『監獄のお姫さま』（TBSテレビ）
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBSテレビ）
『世界の中心で、愛をさけぶ』（TBSテレビ）
『世界の中心で、愛をさけぶ特別編〜17年目の卒業〜』（TBSテレビ）※TVer初配信
※出演『Tシャツが乾くまで』（TBSテレビ、7月スタート 毎週金曜22時〜）
＜堺雅人 ドラマ特集＞
『大奥〜誕生［有功･家光篇］』（TBSテレビ）
『孤独の賭け〜愛しき人よ〜』（TBSテレビ）
『VIVANT（2023）』（TBSテレビ）
※ 主演『VIVANT（2026）』（TBSテレビ、7月スタート 毎週日曜21時〜）
＜前田敦子 ドラマ特集＞
『Q10』（日本テレビ）
『厨房のありす』（日本テレビ）
『逃亡医F』（日本テレビ）
『ど根性ガエル』（日本テレビ）※TVer初配信
『彼女たちの犯罪』（読売テレビ）
※出演『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ、7月8日（水）22時〜初回スタート）
＜松本若菜 ドラマ特集＞
『18／40〜ふたりなら夢も恋も〜』（TBSテレビ）
『コウノドリ（2017）』（TBSテレビ）
『西園寺さんは家事をしない』（TBSテレビ）
『ザ・ロイヤルファミリー』（TBSテレビ）
『チア☆ダン』（TBSテレビ）
※主演『君の好きは無敵』（TBSテレビ、7月スタート 毎週火曜22時〜）
◆「名作ドラマ特集」配信ドラマラインナップ
『家売るオンナ』含む全3作品（日本テレビ）
『奥様は、取り扱い注意』（日本テレビ）
『地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子』含む全2作品（日本テレビ）
『未満警察 ミッドナイトランナー』（日本テレビ）
『リバーサルオーケストラ』（日本テレビ）
『おかしな刑事』（テレビ朝日）
『サイン-法医学者 柚木貴志の事件-』（テレビ朝日）
『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（テレビ朝日）
『マルス-ゼロの革命-』（テレビ朝日）
『離婚しない男―サレ夫と悪嫁の騙し愛―』（テレビ朝日）
『愛するということ』（TBSテレビ）※TVer初配信
『Nのために』（TBSテレビ）
『下町ロケット（2015）』含む全3作品（TBSテレビ）
『ダブルフェイス 潜入捜査編』含む全2作品（TBSテレビ）※TVer初配信
『不適切にもほどがある！』含む全2作品（TBSテレビ）
『孤独のグルメ Season5』含む全2作品（テレ東）
『ジョフウ 〜女性に××××って必要ですか？〜』（テレ東）
『ソロ活女子のススメ5』（テレ東）
『デッドストック〜未知への挑戦〜』（テレ東）
『ゆるキャン△』含む全3作品（テレ東）
『ゴシップ #彼女が知りたい本当の○○』（フジテレビ）
『not so パーフェクトラブ！』（フジテレビ）
『美女か野獣』（フジテレビ）
『ピュア』（フジテレビ）
『ブスと野獣』（フジテレビ）
『アポロの歌』（MBS毎日放送）
『年下童貞くんに翻弄されてます』（MBS毎日放送）
『初めましてこんにちは、離婚してください』（MBS毎日放送）
『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（カンテレ）
『チーム・バチスタの栄光』（カンテレ）
『秘密 〜THE TOP SECRET〜』（カンテレ）
『彼女たちの犯罪』（読売テレビ）
※上記ラインナップ以外の作品も配信予定
※作品によって配信期間は異なる
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