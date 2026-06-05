辻希美、長男・青空（せいあ）くんへのボリューミーな牛丼弁当公開「高校生男子が喜ぶやつ」「茶色くなりがちなのに彩り綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/06/05】タレントの辻希美が6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「茶色くなりがちなのに彩り綺麗」高1長男への牛丼弁当
辻は「今日のせい弁当 牛丼 しらたきがなかった」と記し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために用意した弁当の写真を投稿。白ごはんの上に味がしっかりと染み込んだ玉ねぎと肉がのった牛丼をメインに、花の形に飾り切りしたウインナー、揚げ物、にっこりとした顔を表現した卵焼き、ピーマン、さつまいも、にんじんなど彩り豊かなおかずを盛り付けたボリューム感のある弁当を披露している。
また、弁当箱の横には、冷凍したパイナップルが入ったフードジャーも並べられている。
この投稿に、ファンからは「さすがのクオリティ」「高校生男子が喜ぶやつ」「食べ応えありそう」「茶色くなりがちなのに彩り綺麗」「品数豊富で最高」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「茶色くなりがちなのに彩り綺麗」高1長男への牛丼弁当
◆辻希美、ボリューミーな牛丼弁当披露
辻は「今日のせい弁当 牛丼 しらたきがなかった」と記し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために用意した弁当の写真を投稿。白ごはんの上に味がしっかりと染み込んだ玉ねぎと肉がのった牛丼をメインに、花の形に飾り切りしたウインナー、揚げ物、にっこりとした顔を表現した卵焼き、ピーマン、さつまいも、にんじんなど彩り豊かなおかずを盛り付けたボリューム感のある弁当を披露している。
◆辻希美の投稿に「高校生男子が喜ぶやつ」の声
この投稿に、ファンからは「さすがのクオリティ」「高校生男子が喜ぶやつ」「食べ応えありそう」「茶色くなりがちなのに彩り綺麗」「品数豊富で最高」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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