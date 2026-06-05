トラジャ七五三掛龍也「髪を染めたよ」ノーセット茶髪ショットにファン歓喜「破壊力すごすぎる」「サラストかっこいい」
【モデルプレス＝2026/06/05】Travis Japanの七五三掛龍也が6月4日、自身のInstagramを更新。自撮りショットを公開し、話題になっている。
【写真】STARTO所属イケメン「サラストかっこいい」ノーセット茶髪イメチェンショット
七五三掛は「夜散歩 そして髪を染めたよ」とつづり、それまでのダークトーンの髪色からは印象がガラリと変わる、明るめのブラウンカラーに染めた後の自撮りショットを公開。前髪が目にかかるほどの長さで、さらりとしたノーセットヘアを披露している。
また、街中を歩いているショットや手すりにもたれかかっているようなショットも投稿している。
この投稿にファンからは「茶髪メロい」「お散歩デートかと思った」「茶髪カムバックして最高」「ノーセット好きすぎる」「破壊力すごい」「サラストかっこいい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】STARTO所属イケメン「サラストかっこいい」ノーセット茶髪イメチェンショット
◆七五三掛龍也、ノーセット茶髪披露
七五三掛は「夜散歩 そして髪を染めたよ」とつづり、それまでのダークトーンの髪色からは印象がガラリと変わる、明るめのブラウンカラーに染めた後の自撮りショットを公開。前髪が目にかかるほどの長さで、さらりとしたノーセットヘアを披露している。
◆七五三掛龍也の投稿が話題
この投稿にファンからは「茶髪メロい」「お散歩デートかと思った」「茶髪カムバックして最高」「ノーセット好きすぎる」「破壊力すごい」「サラストかっこいい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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