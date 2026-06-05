“コールドスリープ”突入のPerfumeあ〜ちゃん、肩出しウエディングドレス姿公開「圧倒的な美しさ」「素敵な姿が見れて幸せ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/05】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが6月4日、自身のInstagramを更新。ベアトップのウエディングドレス姿を公開し、注目を集めている。
【写真】新婚の37歳Perfumeメンバー「素敵な姿が見れて幸せ」肩出しウエディングドレス姿
あ〜ちゃんは「Perfume“コールドスリープ”-25 years Document- こんなシーンもあるよ」とつづり、写真を投稿。現在公開中であるPerfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画での、カメラマンの伊藤彰紀氏撮影のオフショットを公開した。全体にフリルがあしらわれた、美しいデコルテや肩のラインが際立つベアトップのウエディングドレスを着用し、同じく白いドレスを着た愛犬たちとの“3ショット”を披露している。
また「Perfumeで活動をさせてもらってきて、自分にこんな未来が待ってたなんて未だ信じられないです」と感慨深そうに記している。
この投稿には「ウエディングドレス似合ってる」「優しい表情ですね」「圧倒的な美しさ」「素敵な姿が見れて幸せ」「世界一美しい花嫁ですね」「本当に綺麗の一言」などとコメントが寄せられている。
Perfumeは2026年から“コールドスリープ”とし、2025年年内をもって活動を休止している。またあ〜ちゃんは“コールドスリープ”発表後の2025年11月に、一般男性との結婚を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新婚の37歳Perfumeメンバー「素敵な姿が見れて幸せ」肩出しウエディングドレス姿
◆あ〜ちゃん、ウエディングドレス姿公開
あ〜ちゃんは「Perfume“コールドスリープ”-25 years Document- こんなシーンもあるよ」とつづり、写真を投稿。現在公開中であるPerfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画での、カメラマンの伊藤彰紀氏撮影のオフショットを公開した。全体にフリルがあしらわれた、美しいデコルテや肩のラインが際立つベアトップのウエディングドレスを着用し、同じく白いドレスを着た愛犬たちとの“3ショット”を披露している。
◆あ〜ちゃんの投稿に反響
この投稿には「ウエディングドレス似合ってる」「優しい表情ですね」「圧倒的な美しさ」「素敵な姿が見れて幸せ」「世界一美しい花嫁ですね」「本当に綺麗の一言」などとコメントが寄せられている。
Perfumeは2026年から“コールドスリープ”とし、2025年年内をもって活動を休止している。またあ〜ちゃんは“コールドスリープ”発表後の2025年11月に、一般男性との結婚を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】