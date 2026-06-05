ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開II その6」をお届けする（第1492回）。

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山県有朋という人物は、ライバルでもあった伊藤博文と比較対照していくことで、より人物像が明確になる。山県と伊藤の最大の違い、それはじつは山県の政治家としての最大の欠陥でもあったのだが、政党政治に対する評価だ。伊藤も当初は近代国家における政党政治の有用性を理解しておらず、超然内閣のように政府が内閣をコントロールできる形が望ましいと考えていた。

しかし、ここが伊藤博文という人物のもっとも優れたところであるのだが、彼は西洋との交流を通じて見聞や知識を広めるうちに、軍部も含めて政党内閣がすべてをコントロールし、その内閣は政党内閣であるべきだという信念を持つようになった。簡単に言えば、イギリスやアメリカの民主主義に学んだのであろう。

これに対し山県は、最後まで政党というものは愚民の衝動に動かされやすいものと見ていた。だから、山県にとっては軍部を政党内閣がコントロールするなどというのはあってはならないことだ。もちろん内閣のコントロールを外れれば軍部が独走して国を滅ぼす危険はあるのだが、その危険について山県は、軍人勅諭を出したのだから大丈夫だと確信していた。これは大元帥でもある天皇の絶対的御命令であり、軍人は政治に関与してはならぬと厳命しているのだから、軍部が政治を無視して独走するなどあり得ないと単純に信じていたのである。

しかし何度も述べたように、軍部は軍人勅諭あるいは大日本帝国憲法を逆手にとって、自分たちは天皇直属であるから政治のコントロールは受けないという形で、自分たちの信じる道を進んだ。つまり「独走」する形で政治に「関与」した。山県がこの時代まで生きていたら自分の不明さを恥じただろうが、そうはいかなかった。はっきり言って山県は、伊藤より近代国家に対する理解が不足していたと言えるだろう。

それゆえ、明治初期にイギリスの発展を自分の眼で見てきた伊藤が、狭軌でもいいから一刻も早く国内に鉄道網を整備しなければならない、そのためには費用と効率の面から海岸沿いに線路や駅を建設すべきだと考えたとき、いや鉄道は内陸に作るべきだと山県は異を唱えた。東海道では無く中山道を優先する、のちの言葉で言えば東海道線より中央線を先に作れと言ったのだ。

全国各地にある港との有効な連携、あるいは大都市間の住民移動を考えても伊藤の主張のほうがはるかに合理的なのに、なぜ山県は反対したのか？ 「海沿いの鉄道施設は、戦争になったら洋上から敵の艦砲射撃で破壊される」からだ。さすがに、これはあまりにも費用や効率を考えない意見として無視されたが、伊藤と違って山県がどんな考え方をする人間か、これでわかるだろう。

となると、皇太子外遊に山県が反対しなかったのは不思議ではないか。たしかに、裕仁皇太子は一人で行くわけでは無い。それどころか「お召し列車」ならぬ「お召艦」として日本海軍の戦艦に乗って行く。当然、護衛艦もつくから艦隊を率いていくようなものだ。だが山県ならば、「潜水艦に攻撃されたらどうする？ 殿下の身に危険が及ぶではないか」などと反対しそうなものではないか。

しかし実際には山県は皇太子外遊を一切妨害しなかったし、批判的な意見すら言わなかった。もちろん政治家として宮中某重大事件について旗色の悪いのを感じ、他の大イベントで国民の注意を逸らそうという意識はあったかもしれないが、一切邪魔しなかったのは事実である。いったい、なぜそうしなかったのか？

このあたりに歴史の妙味がある。

ごく簡単に、あえて抽象的に答えを言ってしまえば、これが歴史の流れというものである。「山県は公務のときには洋服を着ていた」などと言えば、いったいどういうことかと首をかしげる人間のほうが多いかもしれない。一口に右翼とか国粋主義者と言っても、その中身には大きな違いがある。その違いを見分ける一番簡単な手段は、服装が和装か洋服かということである。

思い出してほしい。明治維新が成功した後も、本当に保守的な国粋主義者たちは西洋式軍備を蔑視していた。熊本の神風連は戦国時代以来の鎧兜と刀槍で政府軍と戦った。幕末においてはもっとひどく、山県の所属する長州藩にも攘夷を叫び西洋近代化を一切拒否する人間がいた。いや、そちらのほうが主流だった。高杉晋作ですら、当初は火縄銃と青銅砲で欧米列強に勝てると信じていた。

その信念が変わったのは、桂小五郎の尽力により自分の目で欧米列強が支配する上海を見てきてからである。だが日本人の大半はそうでは無く、江戸時代の約二百六十年間、攘夷という「正義」に凝り固まり外国は野蛮なものだと見下し、一切現実を見ようとしなかった。そういう連中だったから薩摩は薩英戦争で旧式の装備でイギリスと戦い、長州に至っては下関戦争で四カ国連合艦隊と戦ってボロボロに負け、そこで初めて目覚めた。

勝海舟や坂本龍馬らは最初から西洋近代化が必要だと叫んでいたが、そのことによって保守派から命を狙われた。もっとも、勝海舟はそういう連中の意識の改革の方法を知っていた。公家の攘夷派の中心人物であった姉小路公知を、自ら指揮する西洋式軍艦に乗せたのもそれだ。それで公知は一八〇度考え方を変えたが、残念ながらそれを理由にすぐに暗殺されてしまった。

山県は、伊藤とともに兄貴分の高杉晋作の教えが正しいことを知っていたからこそ、神風連のように鎧兜にはこだわらず西洋式軍備に改め、近代陸軍の祖になることができた。言葉を換えて言えば、頭山満にはならなかった。問題は、江戸時代の人々が朱子学という現実を直視しない外国蔑視の思想に呪縛を受けて、刀槍で攘夷ができると固く信じていたことである。それを解消していったのが、明治維新の成功へのプロセスだった。

そのなかで忘れてはいけないことは、明治初期に伊藤博文などが随行員となり、岩倉具視を団長とした使節団で欧米を見て回ったことである。この外遊は一年十か月におよんだ。明治維新の創成期というもっとも重大な時期に、伊藤は岩倉具視とともに、留守番は西郷隆盛に任せて長い外遊を選んだのである。この理由について私は、『逆説の日本史』の「幕末年代史編」を執筆したころには気がついていなかった。

じつは、この外遊は「和装しかしない保守派」岩倉具視を目覚めさせるためであったのだ。真の攘夷派というのは西洋文明の優位性を一切認めることができず、それゆえ洋服を着ない人間のことを言う。こうした人間は李朝時代の朝鮮半島には大勢いたことはすでに述べたとおりだ。岩倉具視もそうだった。

しかし、この一年十か月の歳月は無駄ではなかった。その洋行の間に岩倉は断髪に踏み切り、洋服を着こなす紳士に変貌した。朝廷をまとめる岩倉がこのときに目覚めていなかったら、明治維新はあと何年も遅れただろう。日清戦争にも勝てなかったかもしれない。

坂本龍馬と大隈重信の共通点

山県はこうした時代を生き抜いてきただけに、頑迷固陋な人間の意識を改革するには、外国文明を自分の眼で見るしかない、という信念を持っていたのだろう。この点では山県は、ライバル伊藤に学んだのだ。ライバルという人間関係にはこうした効用もあることは、人生の常識だろう。だから山県は多少の危険は伴うにしても、次に天皇になる裕仁皇太子が西洋文明の本場を見ておくことは、日本の発展のために絶対に必要だと考えた。それはずっと和服で通している頭山満には到底辿り着けない境地であった。

ちなみに、裕仁皇太子は最高位の皇族としてある習慣を始めた人物としても有名なのだが、おわかりだろうか。ヒントは、明治天皇がそれまでの和装を捨てて洋服を採用したのと同じことだ。と言ってもなかなかわかりにくいだろう。じつはメガネ、それも西洋製のメガネをかけて大衆の面前に出たということだ。

メガネは、たしかに視力に問題があれば読書のときなどにかけるのは仕方がないが、それは西洋の道具であり洋服と同類のものだから、天皇や皇太子はかけたまま外へ出るべきではないと考える人が、この時代にはまだまだいた。断髪や洋服を不可とする感覚と同じことだということが、おわかりだろう。

裕仁皇太子は、のちに天皇になってからもメガネをかけっぱなしにしていた。これはじつはすごいことであり、逆に言えば国粋主義者には許し難きことだったという感覚、この感覚を知るということが歴史を知るということである。歴史の妙味と言ったのは、そのことだ。

私も本誌で幕末年代史編を執筆していたころは、岩倉使節団の目的が「岩倉自身を覚醒させ、西洋近代化の支持者にすること」であることを明確に認識していなかった。のちに『逆説の日本史』の世界をコミックでまとめ直したときに気がついたので、この点については『コミック版 逆説の日本史 幕末維新編』（小学館刊）で明確に描いているのだが、そのなかのコラムで「視点を変えれば、もっとも優れた幕末の志士は坂本龍馬と大隈重信であった」と書いておいた。このコラムを読んでいただいた人には説明不要だろうが、未読の方にとってはきわめて意外だろう。

坂本龍馬と大隈重信のどこがどう結びつくのか？

共通点が一つある。二人とも海外を自分の目で見ていないことだ。にもかかわらず、西洋近代化抜きの攘夷などまったく不可能だということを確信していた。高杉晋作ですら、上海へ行くまでは刀槍や火縄銃そして大和魂で攘夷ができると確信していた。それにくらべれば、二人がいかに優れていたかがわかる。覚醒した高杉晋作は、弟分の伊藤博文をイギリスに留学させた。その伊藤が今度は岩倉を覚醒させたのである。

そればかりでは無い。現実を直視しない頑固な攘夷派を覚醒させるために一番いいのは海外を見せることだが、まさか攘夷派全員を海外に連れて行くわけにもいかない。そこで、帰国した伊藤が親しいとは言えない大隈重信と組んで打った手が、新橋―横浜間という非常に短い区間に急いで鉄道を建設することだった。

普通に考えれば、近代国家の建設には他にやることがいくらでもあるはずである。しかし、伊藤と大隈はそれが必要だと確信していた。勝海舟が西洋式軍艦に姉小路公知を乗せて覚醒させたように、日本の武士の大多数を占めていた攘夷派を覚醒させるには、それが必要だったのだ。

これは大成功に終わった。というのは、それ以降極端な攘夷派は勢いを失ったからである。しかし、そうなってしまうと幕末から明治へかけての日本が、じつは攘夷というきわめて偏狭な外国蔑視思想に呪縛され近代化を妨げていたという事実。そしてその呪縛を解くために伊藤や大隈らの覚醒した人間たちがいかに苦心したかがわからなくなってしまう。火縄銃ではライフル銃に勝てない。あたり前のことだ。だから後世の人間は、その切り替えが簡単だったと思い込む。そうしなければ欧米列強に勝てるわけがないからだ。

しかしながら、実際にはそれは皇太子が西洋式のメガネをかけるのと同じで、絶対にダメだという人間たちがいたのである。そんなことをすれば国が滅びるじゃないかって？ そう、だから清国は滅びた。日本でもそういう連中がむしろ多数派だったのだが、日本には勝海舟、坂本龍馬、伊藤博文、大隈重信がいた。中国や朝鮮にはそういう人間がほとんどいなかった。攘夷思想の本家本元である朱子学の支配する世界だったからである。それが明暗をわけた。

大国清が小国日本に戦争で敗れたのも、そのためだ。国力の差で比較するなら日本は本来清国に勝てるわけがないのに、勝った。覚醒した人間が切り替えをうまくやったからだ。それが明治維新の本質でもある。

このような事情から、日本政府は皇后や超保守派の反対を押し切って裕仁皇太子の洋行を実現するのだが、それが成功裏に終わったとき、国内でそれを記念して『少年少女のため 東宮御外遊記』（冬夏社刊）という本が出版された。私の手許にあるのはその忠実な復刻版（『昭和天皇 東宮御外遊記―1921年皇太子裕仁親王の訪欧記―』響林社刊）だが、その序文を書いているのが、ほかならぬ大隈重信（当時侯爵）である。日付は「大正十年七月中浣（中旬）」とある。

維新の最後の生き残りとも言うべき大隈は、この翌一九二二年（大正11）の年が明けてすぐの一月十日にこの世を去るが、死因はがんであったから前年の夏は体調はかなり悪かったはずだ。それでも執筆を引き受けたのは、やはり「皇太子の覚醒」が大隈にとってこのうえない快事であったからだろう。

（第1493回に続く）

【プロフィール】

井沢元彦（いざわ・もとひこ）／作家。1954年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。TBS報道局記者時代の1980年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞、歴史推理小説に独自の世界を拓く。本連載をまとめた『逆説の日本史』シリーズのほか、『天皇になろうとした将軍』『真・日本の歴史』など著書多数。現在は執筆活動以外にも活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「井沢元彦の逆説チャンネル」にて動画コンテンツも無料配信中。

※週刊ポスト2026年6月19日号