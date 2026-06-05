

中山下ビアホール／手こねハンバーグランチ ダボダボ

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。岡山から、“みんな大好き”ボリューム満点の「ハンバーグ」を紹介します。

岡山市北区の「中山下ビアホール」は、その名の通り世界のビールが味わえるお店です。そんなお店で楽しめるハンバーグが……

（中山下ビアホール／川上裕睦 代表）

「形は悪いけど味は一級品なハンバーグです！」

ランチで楽しめる、形は悪いけど味が自慢のハンバーグです。「ダボダボ」（3200円）は約280gのハンバーグが4個積まれています。

（中山下ビアホール／川上裕睦 代表）

「肉汁を逃さないぎりぎりのラインの、早く焼けるように薄くのばしているハンバーグです」

時短のため、形は悪くなるけどギュッと押さえるのが中山下ビアホール流です。

（中山下ビアホール／川上裕睦 代表）

「お昼はサラリーマンの方たちも多いので、（焼く）スピードを速くしたいから始まったんですけど、味だけを追求して焼いたらこうなってしまいました」

牛肉多めの合い挽き肉を使ったハンバーグは、肉々しいのはもちろん、適度なふわふわ感も楽しめます。

ニンニク香るシャリアピンソースも付いているので味変可能で、ご飯もどんどん進みます。

ハンバーグの数はシングルからダボダボまで4種類から選べます。

さらに、自慢のハンバーグと自家製の「岡山カレー」を合わせたメニューも味わえます。

「白桃」のチャツネを隠し味にした「岡山カレー」は、スパイシーな辛さとまろやかなコクが特徴です。

（中山下ビアホール／川上裕睦 代表）

「おいしいハンバーグを思う存分食べていただくために、大きなハンバーグでご飯もおかわり自由にして（います）。皆さんに喜んでもらいたいです」

ランチタイムは午前11時からで、ハンバーグがなくなり次第終了です。気になる方はお早めに！

（2026年6月5日放送「News Park KSB」より）