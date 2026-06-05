BUSHY PARK×藤井萩花がコラボ！自分らしさを纏う新コレクション誕生

ジェンダーフリーアンダーウェアブランド「BUSHY PARK」が、元E-girls/Flowerのメンバーであり、現在はモデルやクリエイターとして活躍する藤井萩花さんとの特別なコラボレーションを発表しました。『GIRLS POWER』をテーマにした今回のコレクションは、自分らしさを大切にする女性たちへ向けたメッセージが込められたラインアップ。自由な感性とボディポジティブな価値観が融合した注目のコレクションをご紹介します。

GIRLS POWERに込められた想い

今回のコレクション『GIRLS POWER』は、BUSHY PARKが大切にしているジェンダーフリーな視点と、藤井萩花さんの持つ自然体で力強い魅力を掛け合わせた特別なプロジェクトです。

単なるアンダーウェアではなく、“見せる下着”としてファッションの一部に取り入れられるデザインが特徴。

性別や固定観念にとらわれることなく、自分自身を肯定し、自信を持って毎日を楽しんでほしいという想いが込められています。

BODY POSITIVEの考え方をベースに、自分の身体や個性を愛することの大切さを表現したコレクションは、今の時代を生きる女性たちに寄り添う存在となりそうです。

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ジェンダーフリーな注目アイテム

TRUNKS



価格：6,600円（税抜）

ジェンダーフリーで着用できるオリジナルトランクス。性別を問わず楽しめるシンプルなデザインで、快適な穿き心地と洗練された雰囲気を両立しています。

TRUNKS



価格：6,600円（税抜）

コレクションの世界観を感じられるオリジナルトランクス。日常使いはもちろん、ファッションアイテムとしても取り入れやすい一着です。

ROMPERS



価格：14,300円（税込）

インナーやルームウェアとしてだけでなく、コーディネートの主役としても活躍するロンパース。リラックス感とモードな雰囲気を兼ね備え、幅広いスタイリングが楽しめます。

TRUNKS



価格：6,600円（税抜）

ブランドの自由な価値観を象徴するトランクス。ジェンダーレスなファッションを楽しみたい方にもおすすめです。

POP UP＆LAUNCH PARTYも開催

コラボレーションを記念し、2026年6月12日（金）にTRUNK HOTELでPOP UP＆LAUNCH PARTYを開催します。

明治神宮前駅、渋谷駅、表参道駅からアクセスしやすい立地で開催されるため、ブランドの世界観を直接体感できる貴重な機会となります。

開催日時：2026年6月12日（金）

POP UP：14:00～19:00

LAUNCH PARTY：19:00～23:00

会場：TRUNK HOTEL

自分らしさを楽しむ新しい選択

ジェンダーフリーな視点と藤井萩花さんの感性が融合した『GIRLS POWER』コレクションは、自分らしさを大切にしたい女性にぴったりのラインアップです。

下着という枠を超えたファッションアイテムとして楽しめるデザインは、日常に新しい自信と自由を与えてくれそう♡

POP UPイベントとあわせて、BUSHY PARKが提案する新しいスタイルをぜひチェックしてみてください。