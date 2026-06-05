強盗事件を自作自演したとして、偽計業務妨害罪に問われた山形県寒河江市の消防職員の男（５４）の判決が３日、山形地裁であり、田中昭行裁判長は拘禁刑１年、執行猶予３年（求刑・拘禁刑１年）を言い渡した。

３５年間勤めた消防士がなぜ稚拙な犯罪に走ったのか――。裁判からは、ギャンブル依存症を抱え、自らを追い詰めていった実態が浮かび上がった。（岩峪諒）

上下黒色のスーツ姿で、証言台に直立不動で立った男。判決の主文が読み上げられると、「はい」と短く返事をした。

判決によると、男は今年２月１８日、大江町左沢の県朝日少年自然の家の敷地内で、居合わせた作業員や駆けつけた警察官に「刃物を持った２人組に襲われ、８０万円を奪われた」などと虚偽の強盗被害を告げ、警察官約１７０人に現場臨場や交通検問などを行わせ、業務を妨害した。

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男は過去にもパチンコを繰り返し、３００万円の借金を父親に肩代わりさせていた。その際、妻から「次に借金したら離婚する」と言われていたという。だが、再びパチンコにのめり込み、５００万円の借金を抱えてしまった。

今年１月２９日、クレジットカード会社から「８３万円を支払わなければ、給与を差し押さえる」と通知が来る。「離婚される」。頭をかすめたのは妻の顔だった。

期限の２月１８日になっても金を用意できない。「他殺と見せかけて、自殺をして保険金で返すしかない」。職場を早退すると自宅に戻り、包丁で腹を切ろうとしたができず。大江町の公園で首をつろうとしたが失敗した。

考え抜いた末に、思いついたのが強盗被害の自作自演だった。「妻に借金を返してもらうにはこれしかないと思った」。靴ひもで手足を縛り、ほふく前進で近くにいた作業員の所まで行くと、助けを求めた。

警察から取り調べを受けた翌朝、自宅に戻り妻から「うそだっけ」と言われ、「んだ」と認めた。警察に連絡をしたのは妻だった。

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男は保釈後、山形市内の病院でギャンブル依存症と診断された。それでも証人として立った妻は「夫を支えたい」という。男は懲戒免職される可能性が高く、病気の妻と高校生の子どもを養うために職を探すつもりだ。「働いて家族のためにお金を使いたい」。法廷でこう誓った。

判決で、田中裁判長が「家族はあなたを支えてくれる存在であり、あなたが守っていくべき存在。家族にうそをつかず、悩みや困りごとを正直に話すことを絶対に守ってほしい」と諭すと、男は「はい」と返事をし、最後まで深々と頭を下げていた。