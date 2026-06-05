幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏が5日、自身のXを更新。サッカー元日本代表DF吉田麻也（37＝LAギャラクシー）が5日（日本時間6日）、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会に臨む日本代表のサポートプレーヤーとしてチームに帯同すると発表したことについて私見を述べた。

吉田は日本代表選手としてではなく、あくまでサポートプレーヤーとして参加。W杯メンバーには選ばれず、5月31日のアイスランド戦限定で選出されていた。

箕輪氏は吉田の動向を伝える記事を引用し「メンタルサポート要員何人いるんだろ。漫画の最終回みたい。思い出作り修学旅行ジャパンにならないことを祈る」と指摘した。

箕輪氏はサッカー日本代表に対して時折、私見を述べるポストを混ぜ込んでくる。「僕は編集者になりたてのときに『サッカー批評』の副編集長をやってたから、日本サッカー協会にもJリーグにも何度も取材に行ってた。サッカー界は良くも悪くも村組織。だから、今のこのムードをメディアが批判しにくい空気は分かる。だけどバチバチにやり合ってこそ強くなる」と主張。

さらに自身の指摘投稿をめぐって「結果、箕輪が的外れだった、森保さん神となることを祈ってます」とつづった。