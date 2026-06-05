森 大翔が、新曲「純風」を6月10日0時にデジタルリリースする。

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「純風」は、軽やかなアコースティックギターの音色にやさしく透き通るメロディが重なる楽曲で、森 大翔の進化を印象づける仕上がりとなっている。同楽曲はFM802で放送中の『FRIDAY Cruisin' Map!!』（DJ：飯室大吾）にて、本日6月5日15時台に初オンエアされる。

あわせて、ライブ会場限定盤EP『薄明』が6月5日の『森 大翔 LIVE「A day of YAMATO 69/26」』大阪 Music Club JANUS公演より発売。同日22時には、リリースに先駆けて「純風」がTikTokおよびInstagramから先行配信される。

ライブ会場限定盤EP『薄明』には、4月に配信された日本赤十字社「はたちの献血」の新CM『「誰かのために」が、まぶしく見えた日。』篇のキャンペーンソング「祝祭」と、6月10日にデジタルリリースされる「純風」のほか、「カケラ」「22/22」「ラウシ」が収録される。

「カケラ」はストリングスやコーラスワークなどの古典的な要素と、現代的なビートやシンセベースのアプローチを組み合わせた楽曲。「22/22」はEPの中でも特に展開が多く、自分に対する問いや苦しみをそのまま曲にしたという。「ラウシ」は自身が見た故郷や世界を音楽に翻訳した楽曲となっている。なお現在トレーラー映像が公開中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）