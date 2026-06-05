辻希美、高1長男への“韓国弁当”公開「お店みたいに豪華」「お花の形可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/06/05】タレントの辻希美が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開し、話題となっている。
【写真】38歳5児のママタレ「お花の形可愛い」高1長男への韓国弁当
辻は「今日のせい弁当」「韓国弁当にしてみた」とつづり、写真を投稿。卵焼きやウインナー、お花の形になったソーセージや、焼いた肉に胡麻をかけたものや、もやし、ほうれん草、にんじんのナムルを載せ、綺麗に敷き詰められたボリュームのある弁当を披露している。
この投稿には「韓国弁当、真似したい」「盛り付けが綺麗で食欲そそります」「彩り豊かで健康的」「愛情たっぷりで素敵なご飯」「ボリューム満点で美味しそう」「ママ手作りなんてすごい」「お花の形可愛い」「お店みたいに豪華ですね」などとコメントが寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「お花の形可愛い」高1長男への韓国弁当
◆辻希美「韓国弁当にしてみた」長男への弁当を公開
辻は「今日のせい弁当」「韓国弁当にしてみた」とつづり、写真を投稿。卵焼きやウインナー、お花の形になったソーセージや、焼いた肉に胡麻をかけたものや、もやし、ほうれん草、にんじんのナムルを載せ、綺麗に敷き詰められたボリュームのある弁当を披露している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「韓国弁当、真似したい」「盛り付けが綺麗で食欲そそります」「彩り豊かで健康的」「愛情たっぷりで素敵なご飯」「ボリューム満点で美味しそう」「ママ手作りなんてすごい」「お花の形可愛い」「お店みたいに豪華ですね」などとコメントが寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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