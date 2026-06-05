コットンきょんの美人妻「自信なかったのにたくさん食べてくれて」寝る前に作った離乳食ストック公開「忙しいのに尊敬する」「優しい味がしそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/05】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。離乳食のストックを公開した。
【写真】コットンきょんの美人妻「たくさん食べてくれて」寝る前に作ったかぼちゃのポタージュ離乳食ストック
まつきは「初めて作った離乳食を今日 自信なかったのにたくさん食べてくれて 嬉しくて寝る前にストック作ってみた」とつづり、離乳食のストックが並んだ様子を披露。とろみがついた鮮やかな山吹色の「かぼちゃのポタージュ」が半透明の保存容器に丁寧に詰められている。同投稿のコメント欄には「ワンオペやりきったわよ」と自ら記している。
この投稿に、ファンからは「忙しいのに尊敬する」「愛情たっぷり」「優しい味がしそう」「丁寧さが伝わる」「色鮮やかで赤ちゃんも喜びそう」などの声が上がっている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】コットンきょんの美人妻「たくさん食べてくれて」寝る前に作ったかぼちゃのポタージュ離乳食ストック
◆まつきりな、離乳食ストック披露
まつきは「初めて作った離乳食を今日 自信なかったのにたくさん食べてくれて 嬉しくて寝る前にストック作ってみた」とつづり、離乳食のストックが並んだ様子を披露。とろみがついた鮮やかな山吹色の「かぼちゃのポタージュ」が半透明の保存容器に丁寧に詰められている。同投稿のコメント欄には「ワンオペやりきったわよ」と自ら記している。
◆まつきりなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「忙しいのに尊敬する」「愛情たっぷり」「優しい味がしそう」「丁寧さが伝わる」「色鮮やかで赤ちゃんも喜びそう」などの声が上がっている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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