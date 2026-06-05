私立恵比寿中学・中山莉子、ステージ復帰発表 一部の演目のみ参加へ「体調を最優先に考慮」【全文】
【モデルプレス＝2026/06/05】私立恵比寿中学の公式X（旧Twitter）が6月5日に更新された。休養していた中山莉子（25）がステージに復帰することがわかった。
【写真】えびちゅう復帰メンバー、ステージ上での気迫溢れる姿
同アカウントでは「本年4月より体調不良のため休養をいただいておりましたメンバーの中山莉子ですが、お陰様で体調も順調に回復へと向かっており、本人との話し合いを重ねた結果、この度ステージ活動を再開させていただくこととなりました」と報告。同月6日開催の「私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜」Kanadevia Hall公演からステージ出演を再開すると発表した。
続けて「当面の間は完全復帰でのフルパフォーマンスではなく、本人の体調を最優先に考慮し、一部の演目のみに参加する『部分復帰』という形を取らせていただきます」と説明。「ファンの皆様、関係者の皆様には、引き続きご心配やご不便をおかけすることもあるかと存じますが、万全な状態での完全復帰を目指し、本人のペースに合わせて一歩ずつ進んでまいりますので、何卒ご理解と温かい見守りをお願い申し上げます」と呼びかけている。
同アカウントでは5月8日、中山について「本年4月より体調不良が続いており、医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」と発表。中山の休養期間中については「残るメンバー7名で活動を継続してまいります。何卒ご了承いただけますと幸いです」とつづっていた。（modelpress編集部）
中山莉子 ステージ復帰に関するお知らせ
日頃より私立恵比寿中学を応援いただき、誠にありがとうございます。
本年4月より体調不良のため休養をいただいておりましたメンバーの中山莉子ですが、お陰様で体調も順調に回復へと向かっており、本人との話し合いを重ねた結果、この度ステージ活動を再開させていただくこととなりました。
復帰の第一歩として、2026年6月6日（土）に開催されます「私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜」Kanadevia Hall公演より、ステージへの出演を再開いたします。
なお、当面の間は完全復帰でのフルパフォーマンスではなく、本人の体調を最優先に考慮し、一部の演目のみに参加する「部分復帰」という形を取らせていただきます。ファンの皆様、関係者の皆様には、引き続きご心配やご不便をおかけすることもあるかと存じますが、万全な状態での完全復帰を目指し、本人のペースに合わせて一歩ずつ進んでまいりますので、何卒ご理解と温かい見守りをお願い申し上げます。
改めまして、中山の休養期間中に温かい応援や励ましのメッセージを寄せてくださった皆様に、心より御礼申し上げます。
今後とも中山莉子、ならびに私立恵比寿中学への変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。
2026年6月5日
株式会社スターダストプロモーション
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【写真】えびちゅう復帰メンバー、ステージ上での気迫溢れる姿
◆中山莉子、ステージ復帰を発表
同アカウントでは「本年4月より体調不良のため休養をいただいておりましたメンバーの中山莉子ですが、お陰様で体調も順調に回復へと向かっており、本人との話し合いを重ねた結果、この度ステージ活動を再開させていただくこととなりました」と報告。同月6日開催の「私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜」Kanadevia Hall公演からステージ出演を再開すると発表した。
◆中山莉子、5月に休養発表していた
同アカウントでは5月8日、中山について「本年4月より体調不良が続いており、医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」と発表。中山の休養期間中については「残るメンバー7名で活動を継続してまいります。何卒ご了承いただけますと幸いです」とつづっていた。（modelpress編集部）
◆全文
中山莉子 ステージ復帰に関するお知らせ
日頃より私立恵比寿中学を応援いただき、誠にありがとうございます。
本年4月より体調不良のため休養をいただいておりましたメンバーの中山莉子ですが、お陰様で体調も順調に回復へと向かっており、本人との話し合いを重ねた結果、この度ステージ活動を再開させていただくこととなりました。
復帰の第一歩として、2026年6月6日（土）に開催されます「私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜」Kanadevia Hall公演より、ステージへの出演を再開いたします。
なお、当面の間は完全復帰でのフルパフォーマンスではなく、本人の体調を最優先に考慮し、一部の演目のみに参加する「部分復帰」という形を取らせていただきます。ファンの皆様、関係者の皆様には、引き続きご心配やご不便をおかけすることもあるかと存じますが、万全な状態での完全復帰を目指し、本人のペースに合わせて一歩ずつ進んでまいりますので、何卒ご理解と温かい見守りをお願い申し上げます。
改めまして、中山の休養期間中に温かい応援や励ましのメッセージを寄せてくださった皆様に、心より御礼申し上げます。
今後とも中山莉子、ならびに私立恵比寿中学への変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。
2026年6月5日
株式会社スターダストプロモーション
【Not Sponsored 記事】