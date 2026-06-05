長谷川京子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/05】女優の長谷川京子が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。わっぱに入ったハンバーグ弁当を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】47歳美人女優「詰め方上手すぎる」ハンバーグ2個入りのボリュームたっぷり弁当

◆長谷川京子、ボリュームたっぷりわっぱ弁当披露


長谷川は「Good Morning」とコメントを添え、弁当の写真を投稿。ソースがたっぷりかかったハンバーグ2個、ゆで卵、野菜の昆布和え、レンコン、ご飯、青菜の胡麻和えなどが入ったわっぱ弁当と、タッパーに入ったフルーツ2種を公開している。

◆長谷川京子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「すごく美味しそう！」「このお弁当は嬉しい」「品数多い」「詰め方上手すぎる」「ハンバーグ食べたくなってきた」「ボリュームすごい」「お腹いっぱいになりそう」「フルーツついてるとテンション上がる」「パーフェクトなお弁当」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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