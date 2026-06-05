神田うの、カラフルなすき焼き弁当公開「お肉が柔らかそう」「料亭みたい」の声
【モデルプレス＝2026/06/05】タレントの神田うのが6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。すき焼きをメインとした弁当を公開した。
【写真】51歳美人タレント「お肉が柔らかそう」カラフルなすき焼き弁当
神田は「おはようございます」と朝の挨拶とともに「今日はすき焼きお弁当」とつづり、弁当を撮影した動画を投稿。楕円形の弁当箱には、ふっくらとした白ごはん、柔らかそうに仕上がった肉、出汁が染み込んだ玉ねぎとにんじん、卵焼き、赤と黄、緑のミニトマトが彩りよく盛り付けられている。また、弁当箱の隣には、カットしたいちごといちじくが並べられている。
この投稿に、ファンからは「豪華すぎる」「お肉が柔らかそうでたまらない」「栄養も満点で健康的」「料亭みたい」「詰め方が綺麗」「緑も黄色も赤もあってカラフル」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人タレント「お肉が柔らかそう」カラフルなすき焼き弁当
◆神田うの、すき焼き弁当披露
神田は「おはようございます」と朝の挨拶とともに「今日はすき焼きお弁当」とつづり、弁当を撮影した動画を投稿。楕円形の弁当箱には、ふっくらとした白ごはん、柔らかそうに仕上がった肉、出汁が染み込んだ玉ねぎとにんじん、卵焼き、赤と黄、緑のミニトマトが彩りよく盛り付けられている。また、弁当箱の隣には、カットしたいちごといちじくが並べられている。
◆神田うのの投稿に「豪華すぎる」の声
この投稿に、ファンからは「豪華すぎる」「お肉が柔らかそうでたまらない」「栄養も満点で健康的」「料亭みたい」「詰め方が綺麗」「緑も黄色も赤もあってカラフル」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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