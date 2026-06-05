テクニカルポイント 10日線159.59円 テクニカルポイント 10日線159.59円

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161.18 エンベロープ1%上限（10日間）

160.72 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.96 現値

159.59 10日移動平均

159.48 一目均衡表・転換線

158.92 21日移動平均

158.11 一目均衡表・雲（上限）

157.99 エンベロープ1%下限（10日間）

157.75 100日移動平均

157.57 一目均衡表・基準線

157.36 一目均衡表・雲（下限）

157.11 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

155.47 200日移動平均



落ち着いた動きが続いている。10日線の159.59円が目先のサポート。

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