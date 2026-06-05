テクニカルポイント 10日線159.59円
161.18 エンベロープ1%上限（10日間）
160.72 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.96 現値
159.59 10日移動平均
159.48 一目均衡表・転換線
158.92 21日移動平均
158.11 一目均衡表・雲（上限）
157.99 エンベロープ1%下限（10日間）
157.75 100日移動平均
157.57 一目均衡表・基準線
157.36 一目均衡表・雲（下限）
157.11 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.47 200日移動平均
落ち着いた動きが続いている。10日線の159.59円が目先のサポート。
160.72 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.96 現値
159.59 10日移動平均
159.48 一目均衡表・転換線
158.92 21日移動平均
158.11 一目均衡表・雲（上限）
157.99 エンベロープ1%下限（10日間）
157.75 100日移動平均
157.57 一目均衡表・基準線
157.36 一目均衡表・雲（下限）
157.11 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.47 200日移動平均
落ち着いた動きが続いている。10日線の159.59円が目先のサポート。