161.18　エンベロープ1%上限（10日間）
160.72　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.96　現値
159.59　10日移動平均
159.48　一目均衡表・転換線
158.92　21日移動平均
158.11　一目均衡表・雲（上限）
157.99　エンベロープ1%下限（10日間）
157.75　100日移動平均
157.57　一目均衡表・基準線
157.36　一目均衡表・雲（下限）
157.11　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
155.47　200日移動平均

落ち着いた動きが続いている。10日線の159.59円が目先のサポート。