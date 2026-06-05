◆米大リーグ Ｄバックス３Ｘ―２ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・Ｄバックス戦で今季２度目の欠場。１０連戦の７戦目。リアル二刀流出場翌日の予定通りの休養で、ベンチスタートも最後まで出番はなかった。４年ぶりの代打起用はお預けとなった。チームは２―２の９回にスコットがマルテにサヨナラ弾を浴びた。

８回先頭でロハスを代打起用した時点で、大谷以外のベンチ入り野手を使い果たしたド軍。２―２の同点に追いつかれた直後だった９回の攻撃は３番から始まる好打順だったが、２アウトを取られ、打席には５番スミス。しかし、ベンチはここでは大谷の“温存”を選択した。スミスは左翼線への二塁打を放ったが、２死二塁でエスピナルが空振り三振に倒れた。エスピナルは５回に一塁手と正面衝突し、脳しんとうの検査を受けるために途中交代したマンシーに代わって緊急出場した選手だった。

試合後、ロバーツ監督は「大谷は出場可能だった。１０回にロハスの打順（９番）で代打で出る予定だったし、そこからの守備はどうにかやりくりしようと。翔平が試合に出て守備に就くことはないから」と説明。大谷を使うとすれば、なぜ９回ではなく１０回だったのか。指揮官は「９回は（打力のある）スミスがいたし、スミスの二塁打の後に翔平を打たせることもできたが、そうなると相手は翔平を敬遠して（７番の）コールと迎えていただろう」とし、「そこから選手たちがどのポジションに入るかを考えながら９回の守備に向かわなければならないからね。ベンチには、もう誰も（野手は）残ってなかった。延長戦に入ってから（代打・大谷という）切り札を使う意味があった」と明かした。

大谷を代打で使っていた場合はＤＨで出場していた正捕手スミスを守らせ、捕手のラッシングを一塁に回すなどする必要があったが、一塁はフリーマンだったため、誰かが一塁以外を守る必要があった。