◆プロボクシング▽５６・２キロ契約１０回戦 ルイス・ネリ―ジョンリエル・カシメロ（６日、愛知県国際展示場）

ノンタイトル１０回戦で対戦する元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（３１）＝メキシコ＝と元世界３階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（３７）＝フィリピン＝が５日、愛知県国際展示場で前日計量に臨み、ネリは契約体重の５６・２キロを１・４キロ超過する５７・６キロだった。対戦相手のカシメロはリミットを２００グラム下回る５６・０キロでクリアした。

ネリには６日午前８時の当日計量が義務づけられ、契約体重から１０ポンド（約４・５キロ）超過となる６０・８キロを超えた場合に罰金が科されるが、試合は予定通り行われる。ネリにはＪＢＣから６か月の試合資格停止処分が科されることになる。

ネリは最初の計量では５７・７キロで１・５キロオーバーだった。２時間の猶予を与えられたが、約１時間半後に再計量を行い、５７・６キロを計測。体重計を下りるとすぐにスポーツ飲料を口にした。

プロモーターの元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏（３９）によると、ネリは「めちゃめちゃ反省していた」という。今回の来日の際にも、フライトの変更やロストバゲージなどのハプニングにも見舞われた。亀田氏がネリに「プロとして、元世界王者として、スポーツマンシップにのっとってやってくれないと、誰も納得しないよ」と伝えると、「分かっている。申し訳ない」と平謝りしていたという。

ともにリング内外でのお騒がせ行動や問題発言で注目を集めてきたメキシコとフィリピンの“悪童”対決。

ネリはフェザー級（５７・１キロ以下）でＷＢＣ４位＆ＩＢＦ８位、スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）でＷＢＯ５位にランクされる。ＷＢＣ世界バンタム級王者時代の１８年３月には、山中慎介（帝拳）との初防衛戦で体重超過。試合はネリが勝つか引き分けで王座は空位となり、山中が勝てば王座獲得となる条件で行われたが、ネリが２回ＴＫＯ勝ちを収めたため王座は空位となった。

対するカシメロは、昨年１０月に亀田京之介（ＭＲ）に判定負けしたが、同年１２月の再起戦で溝越斗夢（ＬＵＳＨ）に５回ＴＫＯ勝ち。世界ランカーのネリを下して、世界戦線再浮上を狙う。

戦績はネリが３７勝（２８ＫＯ）２敗、カシメロが３５勝（２４ＫＯ）５敗１分け１無効試合。

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