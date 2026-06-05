スポーツ報知評論家の高木豊氏が、５日に自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。長嶋茂雄さんの一周忌で「ＦＯＲ３ＶＥＲ ６・３〜長嶋茂雄〜」と銘打って開催された３日のメモリアルゲーム、日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―オリックスの一戦について語った。

高木氏は「いや、もう素晴らしかった」と、オリックス先発・曽谷の投球内容を高評価。大きく変化するスライダーを絶賛し、「（打者・浦田が）よけながら倒れる」「それがストライクになる」と変化球のキレをたたえた。また、７回のダルベックの本塁打で点差を縮めた直後、オリックスに追加点を許した際には、「ああ、長嶋さんの日に終わったか」と思ったと語った。

８回には好投を続けていた曽谷が降板し、２番手として椋木がマウンドに上がった。椋木やマチャドの状態の良さを挙げ、「確実に逃げたいってオリックスは思ったんだろうけども」とオリックスベンチの思惑を推測。巨人は１死から３連打で満塁のチャンスを作り、代打には丸。長嶋さんの看板付近へ逆転満塁弾を放ち、「これはやっぱり長嶋さんが打たせたなっていうようなね」「やっぱりなんかあるな」と感慨深く語った。「丸も絶対に凡打できない責任感で」と逆転勝ちを称賛していた。