知らなかった…！冷凍すると激旨スイーツに変身する5品はコレ

定番のお菓子を冷凍して食べるとおいしいって知っていましたか？凍らせるだけでいつもとは違う冷たいスーツに変身しちゃうレシピをご紹介します。

▼新しい食感！ドーナツ

ドーナツを凍らせるだけで手軽に完成しちゃうスイーツ。しっとり食感やカリカリ食感など元のドーナツによって色々な食感が楽しめますよ。



▼余りがちなカステラもおいしく変身

カステラをカチカチに凍らせて牛乳をかけて新しい食べ方です。余ってしまったカステラもおいしく食べきれるのが嬉しいですね！



▼マシュマロをカチカチに！

マシュマロを凍らせると固いアイスのような食感に！そのままお菓子作りにも使えちゃうので余ったマシュマロの保存方法としても覚えておくと便利ですね。



▼チョコも冷凍して食べやすく

暑い時期に溶けてべたべたになってしまうチョコも冷凍すれば食べやすくなります。お気に入りのチョコ菓子を冷凍するとどんな味になるのか楽しみですね。



▼きんつばであずきアイス風

きんつばを冷凍するとあずきアイスに変身しちゃいます。皮がある分、中がカチコチにならずにとっても食べやすく仕上がりますよ。







暑い時期におすすめの冷凍スイーツ。ぜひお気に入りレシピを見つけてみてくださいね。

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