ラクト・ジャパン<3139.T>が反発。４日の取引終了後に、植物の葉から直接抽出したたんぱく質製品の開発・商業化を進めるニュージーランドのスタートアップ企業リーフト・フーズ社に出資したと発表しており、好材料視されている。



リーフト・フーズ社は、独自技術により緑葉植物からたんぱく質を直接抽出し、高機能・高栄養価なたんぱく質製品の開発・商業化を実現しており、葉緑体を持つ植物に広く存在するルビスコに由来する「ルビスコたんぱく」は、豊富な植物資源を活用した持続可能なたんぱく源として注目されているという。今回の出資は、「ルビスコたんぱく」の生産・販売体制の構築と日本市場における事業拡大を目的としたもので、両社の戦略的パートナーシップ強化を図るとしている。なお、同件による２６年１１月期業績に与える影響は軽微している。



出所：MINKABU PRESS