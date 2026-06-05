ＳＡＮＫＹＯが４日続伸、演出制御ソフトや映像コンテンツ制作を行う子会社を設立へ

ＳＡＮＫＹＯ<6417.T>が４日続伸している。この日、遊技機開発に係る演出制御ソフトウェア及び映像コンテンツの企画・制作、遊技機部品の開発・設計を行う子会社を６月１２日に設立すると発表しており材料視されている。



新会社「サン・アート」は、映像制作機能の強化や開発スピードの向上、コストの低減を目的に設立。取引先が営む遊技機の映像制作及び部品の開発・設計事業の譲受を予定しており、事業基盤、制作ノウハウ及び人材を取り込むことで、設立後早期から実効性の高い開発体制を構築できる見込みとしている。なお、同件が業績に与える影響は軽微だという。



出所：MINKABU PRESS