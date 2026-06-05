ポニーキャニオンが、海外アーティストの日本／アジア市場展開を目的とした新レーベル／ディストリビューションサービス“OTONOBA TOKYO”（音ノ場東京）をスタートさせた。

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本レーベルは、単なる音楽配信ディストリビューションではなく、“カルチャーの文脈”を軸に、海外アーティストと日本／アジアのリスナーを接続する新たなプラットフォームとして展開していく。

第1弾アーティストとして、ロサンゼルス拠点のオルタナティブポップアーティストのDeathbyRomy（デスバイロミー）の日本展開を、本日6月5日配信のシングル「Manic Dream」からスタートさせた。

本楽曲は、世界に対して無敵で傷つかないと感じていたのと同時に、不安や恐怖も抱えていた10代の頃の彼女という女性との対話を題材に制作されたもの。攻撃的なビジュアルとは対照的に、繊細でエモーショナルな歌声が印象的な一曲となっている。

本レーベルは今後、所属アーティストを増やしながら展開していく予定としている。

（文＝リアルサウンド編集部）