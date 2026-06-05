¤½¤í¤½¤í²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤â¡ÄÀ¸³è¤ò¼é¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Ú²ð³è¤Î¥¹¥¹¥á¡Û
▶▶¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Ø¥ä¥Ù¡¼¹âÎð¼Ô¤Ð¤«¤êÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¥¢¥Þ¥Í¤ÎÆü¾ï¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¿ÆÀ¤Âå¤Ï¸µµ¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤µ¤µ¤¤¤ÊÅ¾ÅÝ¤ÇÁ°¿¨¤ì¤Ê¤¯²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Æþ±¡¤·¤ÆµÞ·ã¤ËÇ§ÃÎµ¡Ç½¤¬¿ê¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤«¤é¿Æ¤ä·»Äï»ÐËå¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï»öÁ°¤ÎÈ÷¤¨¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
▷²ð¸î¡¦Êë¤é¤·¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÂÀÅÄº¹Øª»Ò¤µ¤ó
1993Ç¯¤è¤êÏ·¿Æ²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¡£¡ØÃÎ¤Ã¥È¥¯²ð¸î ¼å¤Ã¤¿¿Æ¤È¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤ª¶â¤È¤ª¥È¥¯¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Ä¶ÆþÌç¡¡Âè2ÈÇ¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢KADOKAWA¡Ë¤Ê¤É¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
https://www.ota-saeko.com/
¢£¡Ö»Å»ö¤È²ð¸î¤ÏÎ¾Î©¡×¤òÁ°Äó¤ËÂÎÀ©ºî¤ê¤ò
²ð¸î¤Ï°ì¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¡Ö»ÊÎáÅã¡×¤ÎÌò³ä¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡ª
²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇ½é¤ËÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤òÌÀ³Î¤Ë¡£¡Ö¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ²ð¸î¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢·»Äï»ÐËå¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëà¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥óá¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£»ÊÎáÅã¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Æ½ê¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤ê¡¢±ß³ê¤Ê²ð¸î¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÂÀÅÄ¤µ¤ó¡Ë
²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤Î¤ÏÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¥À¥á¡¼¥¸Âç
Î¥¿¦¤·¤Ê¤¤¤È²ð¸î¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤Î·ÑÂ³¤Ï²ÄÇ½¡¢¤ÈÂÀÅÄ¤µ¤ó¡£¡Ö²ð¸îÎ¥¿¦¤ò¤¹¤ë¤ÈºÆ½¢¿¦¤·¤Æ¤â¼ýÆþ¸º¤È¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÏ·¸å¤âÉÔ°Â¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Î¥¿¦¤·¤Æ¤âÀº¿ÀÅª¡¢ÆùÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¤Ï¸º¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¡£»Å»ö¤È²ð¸î¤ÏÎ¾Î©¤òÁ°Äó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡×
²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë
¡ÖÆüËÜ¤Ï²ð¸î¤òÍýÍ³¤Ë»Å»ö¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤¬Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é²ÈÂ²¤Î¾õ¶·¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤â»öÁ°¤ËÂÐºö¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡ã²ð¸îµÙ¶È¡ä
¶ÐÂ³1Ç¯°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÐ¾Ý²ÈÂ²1¿Í¤Ë¤Ä¤ÄÌ»»93Æü¤Þ¤Ç¡¢3²ó¤ò¾å¸Â¤ËÊ¬³ä¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡£»öÁ°¤Ë½ñÌÌÅù¤Ç¿½ÀÁ¡£µëÍ¿¤Ï²ñ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆµëÉÕ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¡£
¡ã²ð¸îµÙ²Ë¡ä
ÂÐ¾Ý²ÈÂ²1¿Í¤Ë¤Ä¤Ç¯´Ö5Æü¤Þ¤Ç¼èÆÀ²ÄÇ½¡ÊÂÐ¾Ý²ÈÂ²¤¬2¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢10Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£1Æü¤Þ¤¿¤Ï»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç¼èÆÀ²ÄÇ½¡£µëÍ¿¤Ï²ñ¼Ò¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ë¤¬¡¢Ìµµë¤Î¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä
• »þÃ»¶ÐÌ³¡¡• ¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¡¡• »þº¹½Ð¶Ð¡¡• »Ä¶È¤ÎÌÈ½ü¡¡etc.
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
½é¤á¤Æ²ð¸î¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ÇÉÔ°Â¤¬Êç¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ä»È¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤è¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç²ð¸î¤òÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¡ª¡¡¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÇ¤Î¼ê¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤É¤ó¤É¤ó¼Ú¤ê¤Æ¡¢²ð¸îÈè¤ì¤òÍ½ËÉ¤·¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¿郄胗¹ÀÂÀÏº
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹