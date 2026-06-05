5日14時現在の日経平均株価は前日比753.43円（-1.12％）安の6万6717.26円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1259、値下がりは285、変わらずは14と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は405.28円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が289.63円、イビデン <4062>が84.81円、信越化 <4063>が50.95円、京セラ <6971>が39.69円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を71.60円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が69.89円、キオクシア <285A>が34.49円、トレンド <4704>が14.88円、任天堂 <7974>が8.31円と続く。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は海運で、以下、その他製品、保険、不動産と続く。値下がり上位には非鉄金属、金属製品、化学が並んでいる。



※14時0分13秒時点



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