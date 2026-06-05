女子ゴルフの今季メジャー第２戦「全米女子オープン」初日（４日＝日本時間５日、カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラＣＣ＝パー７１）で渋野日向子（２７＝サントリー）が快進撃を見せた。

この日、５バーディー、２ボギーの３アンダーで首位と２打差の３位と好発進。今季米ツアー７戦で予選落ち４回、最高位は４７位と低空飛行が続いている中で「メジャーのシブコ」が大舞台で躍進。「落ち着いてプレーできましたけど、パーオン率が少し少ない印象ではあるので。ちょっと寒かったりとか、条件は変わって来るので臨機応変に対応していきたい」と語った。

今大会を中継している「Ｕ―ＮＥＸＴ」で現地リポーターを務めた上田桃子は渋野の好パフォーマンスについて「やはりパッティングをすごく決め切れた。チャンスについたとき、しっかり決め切れていたので、そこもスコアが出た要因かなと思います」とし「要所でパットを決めたのでコメントも含めて自信がみなぎっているんじゃないかな」と分析した。

渋野は米ツアーに参戦後、ポアナ芝に大苦戦。今季もパッティングに悩まされてきたが、この日はパット数２４と大幅に改善したことが要因という。上田は「ショートパットを外してしまうと、どうしても流れが悪くなってしまう。今日、渋野選手、そういうのが少なかったので良いスコアにつながっている。まずはパッティングがキーになる」と指摘していた。